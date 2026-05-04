Election Results 2026 : 5 राज्यों के नतीजों पर वसुंधरा राजे का ‘पावरफुल’ संदेश, बंगाल से पुडुचेरी तक BJP की लहर पर दी ये प्रतिक्रिया?

सक्रियता का संकेत: राजे ने जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर की जीत पर अपनी बात रखी है, वह उनकी सक्रियता और पार्टी के भीतर उनके मजबूत कद को फिर से रेखांकित करता है।



समर्थकों में उत्साह: राजस्थान में राजे के समर्थकों के बीच इस संदेश ने नई ऊर्जा भर दी है, जो इसे भविष्य की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं।



केंद्रीय नेतृत्व से तालमेल: अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को टैग करना और उनके नेतृत्व की प्रशंसा करना, केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनके मधुर संबंधों की ओर इशारा करता है।