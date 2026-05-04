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Election Results 2026 : 5 राज्यों के नतीजों पर वसुंधरा राजे का ‘पावरफुल’ संदेश, बंगाल से पुडुचेरी तक BJP की लहर पर दी ये प्रतिक्रिया?

5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी पहली और महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दी है।

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जयपुर

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Nakul Devarshi

May 04, 2026

Vasundhara Raje - File PIC

Vasundhara Raje - File PIC

देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं, जिसने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा तय कर दी है। इस ऐतिहासिक दिन पर राजस्थान की कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोशल मीडिया पर भाजपा की जीत पर बड़ा बयान दिया है। राजे ने पश्चिम बंगाल में आए 'निर्णायक बदलाव' और असम-पुडुचेरी में जनता के भरोसे को सुशासन की जीत करार दिया है।

पश्चिम बंगाल और असम में ऐतिहासिक जनादेश

वसुंधरा राजे ने अपनी पोस्ट में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और असम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी ने विकास, सुशासन और पारदर्शिता के पक्ष में एक स्पष्ट और ऐतिहासिक जनादेश दिया है।

  • विकास पर मुहर: राजे के अनुसार, यह फैसला प्रगति और स्थिरता में जनता के अटूट विश्वास को दर्शाता है।
  • परफॉर्मेंस और लीडरशिप: उन्होंने जोर देकर कहा कि बंगाल का निर्णायक बदलाव और असम का निरंतर विश्वास यह साबित करता है कि राजनीति में नेतृत्व और प्रदर्शन ही सबसे ज्यादा मायने रखता है।

PM मोदी और 'डबल इंजन' सरकार का जिक्र

राजे ने इस बड़ी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को दिया है। उन्होंने अपने संदेश में स्पष्ट किया कि यह जीत हर एक भाजपा कार्यकर्ता के अथक समर्पण का परिणाम है।

  • डबल इंजन की ताकत: पूर्व सीएम ने कहा कि अब इन राज्यों में 'डबल इंजन' सरकार की ताकत से समावेशी और तेज विकास सुनिश्चित होगा।
  • आभार और बधाई: उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के प्रमुख नेताओं सहित भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को इस शानदार जीत की बधाई दी।

राजस्थान की राजनीति में इस संदेश के क्या हैं मायने?

वसुंधरा राजे की इस त्वरित प्रतिक्रिया को राजस्थान के सियासी चश्मे से भी देखा जा रहा है।

सक्रियता का संकेत: राजे ने जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर की जीत पर अपनी बात रखी है, वह उनकी सक्रियता और पार्टी के भीतर उनके मजबूत कद को फिर से रेखांकित करता है।

समर्थकों में उत्साह: राजस्थान में राजे के समर्थकों के बीच इस संदेश ने नई ऊर्जा भर दी है, जो इसे भविष्य की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं।

केंद्रीय नेतृत्व से तालमेल: अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को टैग करना और उनके नेतृत्व की प्रशंसा करना, केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनके मधुर संबंधों की ओर इशारा करता है।

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Updated on:

04 May 2026 07:12 pm

Published on:

04 May 2026 07:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Election Results 2026 : 5 राज्यों के नतीजों पर वसुंधरा राजे का ‘पावरफुल’ संदेश, बंगाल से पुडुचेरी तक BJP की लहर पर दी ये प्रतिक्रिया?

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