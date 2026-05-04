Election Results 2026 : 5 राज्यों के नतीजों पर वसुंधरा राजे का ‘पावरफुल’ संदेश, बंगाल से पुडुचेरी तक BJP की लहर पर दी ये प्रतिक्रिया?

Vasundhara Raje - File PIC
देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं, जिसने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा तय कर दी है। इस ऐतिहासिक दिन पर राजस्थान की कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोशल मीडिया पर भाजपा की जीत पर बड़ा बयान दिया है। राजे ने पश्चिम बंगाल में आए 'निर्णायक बदलाव' और असम-पुडुचेरी में जनता के भरोसे को सुशासन की जीत करार दिया है।
वसुंधरा राजे ने अपनी पोस्ट में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और असम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी ने विकास, सुशासन और पारदर्शिता के पक्ष में एक स्पष्ट और ऐतिहासिक जनादेश दिया है।
राजे ने इस बड़ी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को दिया है। उन्होंने अपने संदेश में स्पष्ट किया कि यह जीत हर एक भाजपा कार्यकर्ता के अथक समर्पण का परिणाम है।
वसुंधरा राजे की इस त्वरित प्रतिक्रिया को राजस्थान के सियासी चश्मे से भी देखा जा रहा है।
सक्रियता का संकेत: राजे ने जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर की जीत पर अपनी बात रखी है, वह उनकी सक्रियता और पार्टी के भीतर उनके मजबूत कद को फिर से रेखांकित करता है।
समर्थकों में उत्साह: राजस्थान में राजे के समर्थकों के बीच इस संदेश ने नई ऊर्जा भर दी है, जो इसे भविष्य की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं।
केंद्रीय नेतृत्व से तालमेल: अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को टैग करना और उनके नेतृत्व की प्रशंसा करना, केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनके मधुर संबंधों की ओर इशारा करता है।
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