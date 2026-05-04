Election Result 2026 : ‘जीत का जश्न, झालमुड़ी के संग’! राजस्थान में सीएम भजनलाल की ‘स्पेशल पार्टी’, देखें कैसे मनाया जश्न?



राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता आज एक अलग ही रंग में रंगे नज़र आए। मौका था पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों में भाजपा-एनडीए की धमाकेदार जीत का। असम और पुडुचेरी में मिली सफलता के साथ-साथ पश्चिम बंगाल में टीएमसी के किले को ढहाने की खुशी राजस्थान भाजपा के लिए इतनी बड़ी थी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके लिए एक खास 'झालमुड़ी पार्टी' का आयोजन कर डाला। मुख्यमंत्री निवास (CMR) पर हुई इस पार्टी की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर 'टॉक ऑफ द टाउन' बनी हुई हैं।