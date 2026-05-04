Election Result 2026 : ‘जीत का जश्न, झालमुड़ी के संग’! राजस्थान में सीएम भजनलाल की ‘स्पेशल पार्टी’, देखें कैसे मनाया जश्न?

CM Bhajan Lal Sharma
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता आज एक अलग ही रंग में रंगे नज़र आए। मौका था पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों में भाजपा-एनडीए की धमाकेदार जीत का। असम और पुडुचेरी में मिली सफलता के साथ-साथ पश्चिम बंगाल में टीएमसी के किले को ढहाने की खुशी राजस्थान भाजपा के लिए इतनी बड़ी थी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके लिए एक खास 'झालमुड़ी पार्टी' का आयोजन कर डाला। मुख्यमंत्री निवास (CMR) पर हुई इस पार्टी की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर 'टॉक ऑफ द टाउन' बनी हुई हैं।
पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत को सेलिब्रेट करने के लिए मुख्यमंत्री ने बंगाल का सबसे प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड 'झालमुड़ी' चुना।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भावुक और कड़े शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मिली यह जीत उन कार्यकर्ताओं के त्याग और बलिदान को समर्पित है, जिन्होंने वर्षों तक वहां भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा का सामना किया है।
भजनलाल शर्मा ने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनकल्याणकारी नीतियों और गृहमंत्री अमित शाह व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की कुशल संगठनात्मक क्षमता का प्रतिफल बताया। उन्होंने कहा कि 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा अब देश के कोने-कोने में हकीकत बन चुका है।
जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय से लेकर मुख्यमंत्री निवास तक, ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी के बीच कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया। राजस्थान के उन पदाधिकारियों को भी सीएम ने बधाई दी, जिन्होंने इन चुनावी राज्यों में जाकर संगठन के लिए निरंतर परिश्रम किया था।
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