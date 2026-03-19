जयपुर शहर में 2 बड़े धार्मिक आयोजन, 20 से 26 मार्च तक रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, कई मार्गों पर पार्किंग रहेगी प्रतिबंधित

नवरात्र पर 19 से 26 मार्च तक आमेर स्थित शिला माता मंदिर में आयोजित मेले को देखते हुए यातायात व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किया गया है। यातायात पुलिस के अनुसार, जयपुर शहर से आमेर होते हुए दिल्ली रोड की ओर जाने वाले वाहनों को आवश्यकता पड़ने पर रामगढ़ मोड़ से डायवर्ट कर धोबीघाट, बंध की घाटी और सडवा मोड़ के रास्ते निकाला जाएगा। दिल्ली रोड से आमेर होते हुए जयपुर आने वाला यातायात आमेर तिराहा से डायवर्ट कर सडवा मोड़, बंध की घाटी और धोबीघाट होते हुए शहर में प्रवेश कर सकेगा।