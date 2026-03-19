नववर्ष पर जयपुर को विकास की रफ्तार: 700 मीटर लंबा ROB, गेंहू ATM और 207 नई बसों समेत मिलेंगी ये सुविधाएं

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गांधीनगर स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में पुनः विकसित किया गया है। इस पर करीब सवा 200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। स्टेशन का काम पूरा हो चुका है। संभवत: इस महीने के अंत में नए भवन में बुकिंग कार्यालय, वेटिंग एरिया समेत कई सुविधाएं शुरू हो जाएंगी। अप्रेल के अंत तक जयपुर जंक्शन की सेकंड एंट्री बिल्डिंग शुरू हो जाएगी। इसे भव्य बनाया गया है। इसमें भी अलग-अलग प्रवेश-निकास द्वार, वेटिंग एरिया, एस्केलेटर समेत कई सुविधाएं विकसित की गई हैं। इसके शुरू होने से हसनपुरा की ओर से आने वाले यात्रियों के दो से तीन किलोमीटर के चक्कर कम हो जाएंगे। साथ ही, यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी।