RBSE Result 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं का परिणाम इस दिन होगा जारी, शिक्षा विभाग ने बदली परंपरा

नतीजे घोषित होते ही छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे। रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया बेहद सरल है:

- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in पर जाएं।

- होमपेज पर 'RBSE 10th Result 2026' या 'RBSE 12th Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें।

- अपना रोल नंबर (Roll Number) दर्ज करें और सबमिट बटन दबाएं।

- आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे आप डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।

- महत्वपूर्ण नोट: छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें।