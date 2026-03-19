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RBSE Result 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं का परिणाम इस दिन होगा जारी, शिक्षा विभाग ने बदली परंपरा

RBSE 10th 12th Result 2026 News: इस साल राजस्थान बोर्ड एक नया इतिहास रचने जा रहा है, जहाँ पहली बार बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे मार्च महीने में ही घोषित किए जा सकते हैं।

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जयपुर

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Jayant Sharma

Mar 19, 2026

Board Exam

Board Exam (Image-Freepik)

RBSE Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) के लाखों छात्र-छात्राओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों को लेकर बना सस्पेंस अब लगभग खत्म हो चुका है। इस साल राजस्थान बोर्ड एक नया इतिहास रचने जा रहा है, जहाँ पहली बार बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे मार्च महीने में ही घोषित किए जा सकते हैं।

मार्च में ही आएगा परिणाम: जानें संभावित तारीखें

ताजा जानकारी के अनुसार, शिक्षा विभाग 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे समय से काफी पहले जारी करने की तैयारी में है। सामान्यतः राजस्थान बोर्ड के नतीजे मई या जून में आते थे, लेकिन इस बार का शेड्यूल कुछ इस प्रकार है:
10वीं बोर्ड का रिजल्ट: 20 मार्च 2026 (संभावित)
12वीं बोर्ड का रिजल्ट: 28 मार्च 2026 (संभावित)
5वीं और 8वीं का रिजल्ट: 24 मार्च 2026

क्यों इस बार जल्दी आ रहे हैं नतीजे?

अक्सर छात्र और अभिभावक इस बात को लेकर हैरान हैं कि इस बार रिजल्ट इतनी जल्दी क्यों आ रहा है। इसका मुख्य कारण शिक्षा विभाग द्वारा नए शैक्षणिक सत्र (Academic Session) को 1 अप्रैल से शुरू करने का फैसला है। सत्र को समय पर शुरू करने के लिए ही बोर्ड परीक्षाएं 12 से 28 फरवरी के बीच आयोजित की गई थीं। वर्तमान में 35 हजार से अधिक शिक्षक उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में दिन-रात जुटे हुए हैं ताकि करीब 20 लाख विद्यार्थियों का इंतजार खत्म हो सके।

RBSE 10th-12th Result 2026: ऐसे करें ऑनलाइन चेक

नतीजे घोषित होते ही छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे। रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया बेहद सरल है:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in पर जाएं।
- होमपेज पर 'RBSE 10th Result 2026' या 'RBSE 12th Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें।
- अपना रोल नंबर (Roll Number) दर्ज करें और सबमिट बटन दबाएं।
- आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे आप डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।
- महत्वपूर्ण नोट: छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें।

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Published on:

19 Mar 2026 11:46 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / RBSE Result 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं का परिणाम इस दिन होगा जारी, शिक्षा विभाग ने बदली परंपरा

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