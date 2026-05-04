Election Results 2026 : पश्चिम बंगाल में BJP का जलवा, सीएम भजनलाल शर्मा ने बताया कैसे मिली प्रचंड जीत

जयपुर। पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरलम में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल के रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। जिसके बाद से भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। वहीं असम में भी रुझानों में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। पुडुचेरी में भाजपा-एनडीए गठबंधन की सरकार तय मानी जा रही है। रुझानों में पांच में से तीन राज्यों में भाजपा को बहुमत मिलने पर राजस्थान भाजपा में जश्न का माहौल है।