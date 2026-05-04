केरल में कांग्रेस की जीते के पीछे था सचिन पायलट का ये सीक्रेट प्लान, क्या बढ़ेगा सियासी कद?

केरल के साथ-साथ पायलट ने पश्चिम बंगाल में भी अपनी सक्रियता दिखाई थी। उन्होंने महज 24 घंटे के भीतर मुर्शिदाबाद और मालदा बेल्ट में 5 जनसभाएं और एक रोड शो किया। हालांकि, वहां के चुनावी नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहे, लेकिन पायलट के प्रचार के चलते इन इलाकों में कांग्रेस के वोट शेयर में 2 से 3% का इजाफा देखने को मिला है।