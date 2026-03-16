Rajasthan: 8 साल में 4.42 हेक्टेयर छोटा हो गया बेणेश्वर धाम टापू! करोड़ों के प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स पर भी संकट के बादल

सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर यह आस्थाधाम स्थित है। बेणेश्वरधाम बरसात के दिनों में तीनों नदियों के पानी से घिर जाता है। पानी घूमकर आगे बढ़ने से लगातार मिट्टी का कटाव हो रहा है। बरसात के दौरान नदियों के उफान पर होने से टापू के किनारे मिट्टी कटकर बह जाती है। ऐसे में धाम की जमीन धीरे-धीरे सिमट रही है। श्रद्धालुओं और संत समाज में इसे लेकर चिंता है।