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Gold Rate Today: सस्ते हो गए सोने-चांदी, कल्याण ज्वैलर्स और जोयालुक्कास में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today: सोने की कीमत में पिछले कुछ समय से गिरावट देखी जा रही है। सोने के साथ ही चांदी भी लाल निशान पर ट्रेड कर रही है।

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भारत

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Pawan Jayaswal

Mar 18, 2026

Gold Rate Today

सोने में गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)

Gold Rate Today: सोने की कीमत में आज बुधवार को गिरावट देखी जा रही है। वायदा बाजार में भी सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स पर बुधवार दोपहर सोने का भाव 0.35 फीसदी या 550 रुपये की गिरावट के साथ 1,55,435 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 0.37 फीसदी या 936 रुपये की गिरावट के साथ 2,52,177 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

हाजिर बाजार में सोने के भाव

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,55,520 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,51,790 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,38,420 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,25,980 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 1,00,310 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

तनिष्क में सोने का भाव

तनिष्क बुधवार, 18 मार्च 2026 को 22 कैरेट सोना 1,45,000 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,18,640 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,58,180 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज बुधवार को 22 कैरेट सोना 1,44,600 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 1,18,310 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 92,020 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

ज्वैलर का नाम24 कैरेट (₹/10 ग्राम)22 कैरेट (₹/10 ग्राम)18 कैरेट (₹/10 ग्राम)14 कैरेट (₹/10 ग्राम)
तनिष्क1,58,1801,45,0001,18,640
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स1,44,6001,18,31092,020
कल्याण ज्वैलर्स1,44,600
जोयालुक्कास1,57,7501,44,6001,18,310

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स में आज बुधवार, 18 मार्च को 22 कैरेट सोने का रेट 1,44,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जोयालुक्कास में बुधवार, 18 मार्च 2026 को 24 कैरेट सोना 1,57,750 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,44,600 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,18,310 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

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Published on:

18 Mar 2026 03:11 pm

Hindi News / Business / Gold Rate Today: सस्ते हो गए सोने-चांदी, कल्याण ज्वैलर्स और जोयालुक्कास में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

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