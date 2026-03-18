Gold Rate Today: सस्ते हो गए सोने-चांदी, कल्याण ज्वैलर्स और जोयालुक्कास में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने में गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)
Gold Rate Today: सोने की कीमत में आज बुधवार को गिरावट देखी जा रही है। वायदा बाजार में भी सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स पर बुधवार दोपहर सोने का भाव 0.35 फीसदी या 550 रुपये की गिरावट के साथ 1,55,435 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 0.37 फीसदी या 936 रुपये की गिरावट के साथ 2,52,177 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,55,520 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,51,790 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,38,420 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,25,980 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 1,00,310 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
तनिष्क बुधवार, 18 मार्च 2026 को 22 कैरेट सोना 1,45,000 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,18,640 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,58,180 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज बुधवार को 22 कैरेट सोना 1,44,600 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 1,18,310 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 92,020 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
|ज्वैलर का नाम
|24 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|18 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|14 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|तनिष्क
|1,58,180
|1,45,000
|1,18,640
|—
|मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स
|—
|1,44,600
|1,18,310
|92,020
|कल्याण ज्वैलर्स
|—
|1,44,600
|—
|—
|जोयालुक्कास
|1,57,750
|1,44,600
|1,18,310
|—
कल्याण ज्वैलर्स में आज बुधवार, 18 मार्च को 22 कैरेट सोने का रेट 1,44,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
जोयालुक्कास में बुधवार, 18 मार्च 2026 को 24 कैरेट सोना 1,57,750 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,44,600 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,18,310 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग