चन्द्र ग्रहण और भद्रा के साए में बिखरेंगे इस बार होली के रंग

रंग, प्रेम, उल्लास और खुशियों का त्योहार होली 3 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन उससे एक दिन पहले यानी फाल्गुन माह की पूर्णिमा को भद्रा तो होली वाले दिन चंद्र ग्रहण का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो भारत में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसका प्रभाव देश-दुनिया से लेकर व्यक्ति के निजी जीवन तक में भी नजर आता है। चन्द्र ग्रहण दोपहर ३ बजकर २० मिनट से प्रारंभ होगा, जो कि 6 बजकर47 मिनट तक चलेगा। यानी चन्द्र ग्रहण की अवधि ३ घंटे २७ मिनट की रहेगी। चन्द्रग्रहण के प्रभाव के कारण 9 घंटे पहले ही सूतककाल लग जाएगा। जिस कारण इस बार होली के रंब बदरंग हो सकते हैं, हालांकि सूतककाल शाम 6.46 पर समाप्त हो जाएगा।