धौलपुर में ACB का बड़ा एक्शन, डिस्कॉम इंजीनियर और सहायक को 1 लाख 75 हजार रुपए की घूस लेते पकड़ा

गौरतलब है कि इससे पहले एसीबी ने कृषि उपज मंडी सचिव कैलाश चंद्र मीणा को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। टीम ने सचिव को 45,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते पकड़ा था। आरोप था कि कृषि उपज मंडी सचिव कैलाश चंद्र मीणा ने दुकान लाइसेंस के नवीनीकरण के एवज में 45,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित लंबे समय से परेशान था। तंग आकर उसने शिकायत एसीबी में दर्ज कराई। शिकायत की जांच सही पाई गई, जिसके बाद जाल बिछाकर सचिव को पकड़ा गया।