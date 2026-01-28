28 जनवरी 2026,

बुधवार

धौलपुर

धौलपुर में ACB का बड़ा एक्शन, डिस्कॉम इंजीनियर और सहायक को 1 लाख 75 हजार रुपए की घूस लेते पकड़ा

धौलपुर में ACB ने डिस्कॉम के SE और कार्यालय सहायक को 1 लाख 75 हजार रुपए की घूस लेते रंगे हाथों दबोचा।

धौलपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 28, 2026

कार्रवाई करती टीम। फोटो- पत्रिका

धौलपुर। धौलपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता (SE) राजेश कुमार वर्मा और कार्यालय सहायक नरेन्द्र सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को 1 लाख 75 हजार रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा गया।

बहाल करने के लिए मांगी रिश्वत

आरोप है कि परिवादी को बहाल करने के बदले यह रिश्वत मांगी गई थी। यह कार्रवाई एसीबी के DIG डॉ. रामेश्वर सिंह के निर्देश पर की गई, जबकि ट्रैप की कार्रवाई DSP जगदीश भारद्वाज के नेतृत्व में अंजाम दी गई। मामले में आगे की जांच एसीबी की ओर से की जा रही है।

गौरतलब है कि इससे पहले एसीबी ने कृषि उपज मंडी सचिव कैलाश चंद्र मीणा को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। टीम ने सचिव को 45,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते पकड़ा था। आरोप था कि कृषि उपज मंडी सचिव कैलाश चंद्र मीणा ने दुकान लाइसेंस के नवीनीकरण के एवज में 45,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित लंबे समय से परेशान था। तंग आकर उसने शिकायत एसीबी में दर्ज कराई। शिकायत की जांच सही पाई गई, जिसके बाद जाल बिछाकर सचिव को पकड़ा गया।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / धौलपुर में ACB का बड़ा एक्शन, डिस्कॉम इंजीनियर और सहायक को 1 लाख 75 हजार रुपए की घूस लेते पकड़ा

