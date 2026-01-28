Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार और राजेश पायलट सहित 10 बड़े राजनेता, जिनकी दुर्घटनाओं में हो गई असमय मौत

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट का 11 जून 2000 को भीषण सड़क हादसे में निधन हो गया था। हादसा राजस्थान के दौसा जिले में भंडाना में हुआ था। वे बांदीकुई से जीप में सवार होकर जयपुर जा रहे थे। तभी भंडाना में रोडवेज बस और जीप में आमने-सामने की भिड़ंत हो गई थी। पायलट ने 1979 में भारतीय वायु सेना छोड़ने के बाद राजनीति में एंट्री की थी और 1980 में पहली बार संसद में आए थे। वे पीवी नरसिम्हा राव सरकार में गृह और संचार राज्य मंत्री रहे थे।