जयपुर

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार और राजेश पायलट सहित 10 बड़े राजनेता, जिनकी दुर्घटनाओं में हो गई असमय मौत

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का एक विमान हादसे में निधन हो गया। हादसे के वक्त प्लेन में अजित पवार सहित 5 लोग सवार थे, जिन सभी की मौत हो गई।

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 28, 2026

Ajit Pawar Plane Crash

अजित पवार का प्लेन क्रैश। फोटो: एएनआई

जयपुर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का एक विमान हादसे में निधन हो गया। हादसे के वक्त प्लेन में अजित पवार सहित 5 लोग सवार थे, जिन सभी की मौत हो गई। अजित पवार के असामयिक निधन से हर कोई स्तब्ध है। अजित पवार से पहले भी हादसों में कई नेताओं का असमय निधन हो चुका है। जानते हैं उन नेताओं के बारे में...

विजय रूपाणी: टेकऑफ के कुछ मिनट बाद ही क्रैश हुआ था प्लेन

गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का 12 जून, 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में विमान क्रैश में निधन हो गया था। एयर इंडिया के विमान ने अहमदाबाद से लंदन के लिए टेकऑफ किया था, जो कुछ मिनट बाद ही क्रैश हो गया था। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित 241 लोगों की मौत हो गई थी।

गोपीनाथ मुंडे: एयरपोर्ट जाते वक्त कार ने मारी टक्कर

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे का 17 नवंबर 2021 को सड़क हादसे में निधन हो गया था। वे अपनी सरकारी गाड़ी से दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, तभी एक कार ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। भीषण हादसे में मंत्री की मौत हो गई थी और गाड़ी भी चकनाचूर हो गई थी।

वाईएस राजशेखर रेड्डी: 24 घंटे तक लापता रहा था हेलीकॉप्टर

आंध्र प्रदेश से दो बार मुख्यमंत्री रहे वाईएस राजशेखर रेड्डी की 2 सितंबर 2009 को रुद्रकोंडा पहाड़ी पर हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। उनका हेलीकॉप्टर 24 घंटे तक लापता रहा था, जिसका पता लगाने के लिए बड़ा बचाव अभियान चलाया गया था।

साहिब सिंह वर्मा: राजस्थान में शाहजहांपुर के पास हुआ था निधन

पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा का 30 जून 2007 को सड़क हादसे में निधन हो गया था। वे राजस्थान के सीकर से दिल्ली लौट रहे थे, तभी शाहजहांपुर के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी थी। हादसे में साहिब सिंह वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई थी।

जीएमसी बालयोगी: हेलीकॉप्टर हादसे में गई थी जान

लोकसभा के 12वें स्पीकर जीएमसी बालयोगी की आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले के कैकलूर में 3 मार्च 2002 को हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। वे पहली बार साल 1998 में संसद के लिए चुने गए थे।

माधवराव सिंधिया: विमान क्रैश में निधन

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया का 30 सितंबर 2001 को निधन हुआ था। वे उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक रैली को संबोधित करने जा रहे थे, तभी खराब मौसम के कारण उनका निजी विमान मैनपुरी जिले के भैंसरौली में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

राजेश पायलट: दौसा में हुआ था भीषण सड़क हादसा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट का 11 जून 2000 को भीषण सड़क हादसे में निधन हो गया था। हादसा राजस्थान के दौसा जिले में भंडाना में हुआ था। वे बांदीकुई से जीप में सवार होकर जयपुर जा रहे थे। तभी भंडाना में रोडवेज बस और जीप में आमने-सामने की भिड़ंत हो गई थी। पायलट ने 1979 में भारतीय वायु सेना छोड़ने के बाद राजनीति में एंट्री की थी और 1980 में पहली बार संसद में आए थे। वे पीवी नरसिम्हा राव सरकार में गृह और संचार राज्य मंत्री रहे थे।

ज्ञानी जैल सिंह: करीब एक महीने तक चलता रहा था इलाज

भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का 25 दिसंबर 1994 को चंडीगढ़ में निधन हुआ था। वे 29 नवंबर 1994 को पंजाब के रोपड़ जिले में कार हादसे गंभीर घायल हो गए थे, जिसके बाद चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में उनका इलाज चलता रहा। जहां उपचार के दौरान उनका निधन हो गया था।

संजय गांधी: दिल्ली में प्लेन क्रैश में निधन

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी का 23 जून, 1980 को दिल्ली में प्लेन क्रैश में निधन हो गया था। उस समय 33 वर्षीय संजय गांधी को इंदिरा गांधी का उत्तराधिकारी कहा जाता था। हादसा तब हुआ जब संजय गांधी दो सीटर विमान उड़ा रहे थे, इस दौरान सफदरजंग एयरपोर्ट के पास विमान क्रैश हो गया था।

Updated on:

28 Jan 2026 12:56 pm

Published on:

28 Jan 2026 12:53 pm

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार और राजेश पायलट सहित 10 बड़े राजनेता, जिनकी दुर्घटनाओं में हो गई असमय मौत

