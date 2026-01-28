28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Ajit Pawar Death : महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मृत्यु पर राजस्थान में शोक की लहर, सीएम भजनलाल व दिया कुमारी ने कही बड़ी बात

Ajit Pawar Death : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान दुर्घटना में निधन हो गया। इस दुर्घटना की जानकारी के बाद राजस्थान में शोक की लहर दौड़ गई है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा सहित विभिन्न पार्टियों के नेताओं तथा नागरिकों ने गहरा दुख व्यक्त किया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 28, 2026

Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar death Rajasthan grief wave CM Bhajanlal and Diya Kumari made a big statement

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार व राजस्थान के सीएम भजनलाल व डिप्टी सीएम दिया कुमारी। फोटो पत्रिका - ANI

Ajit Pawar Death : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान दुर्घटना में निधन हो गया। इस दुर्घटना की जानकारी के बाद राजस्थान में शोक की लहर दौड़ गई है। राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा सहित विभिन्न पार्टियों के नेताओं तथा नागरिकों ने गहरा दुख व्यक्त किया है।

राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में निधन की सूचना अत्यंत दुखद और स्तब्धकारी है। एक कुशल प्रशासक, दूरदर्शी नेता और समर्पित जनसेवक के रूप में उन्होंने महाराष्ट्र के विकास एवं जनकल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया।

महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति - सीएम भजनलाल

सीएम भजनलाल ने आगे लिखा कि उनका जाना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इस दुःख की घड़ी में मेरी गहन संवेदनाएं उनके परिजनों, समर्थकों के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल पवार परिवार को यह असीम पीड़ा सहने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शान्ति!

अजित पवार के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद - दिया कुमारी

इस सूचना के बाद राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने X पर लिखा कि बारामती में हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के माननीय उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा शोकसंतप्त परिजनों व कार्यकर्ताओं को संबल प्रदान करें। ॐ शांति..

मन अत्यंत व्यथित है - वासुदेव देवनानी

राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहित अन्य जनों के असामयिक निधन की खबर से मन अत्यंत व्यथित है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा परिजनों को यह असहनीय दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। विनम्र श्रद्धांजलि !!

महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान दुर्घटना में निधन

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार का बुधवार सुबह बारामती हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना में निधन हो गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अधिकारियों ने इस दुखद घटना की पुष्टि की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वीएसआर एविएशन द्वारा संचालित निजी विमान लियरजेट 45 सुबह करीब पौने नौ बजे बारामती हवाई पट्टी पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में अजित पवार के साथ एक निजी सुरक्षा अधिकारी, एक सहायक और चालक दल के दो सदस्य सवार थे। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार विमान में सवार सभी पांच लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है।

अहमदनगर जिले के राहुरी तालुका के देवलाली प्रवरा में 22 जुलाई 1959 को जन्मे अजीत पवार महाराष्ट्र के एक प्रमुख राजनीतिक नेता थे, जिन्हें उनके समर्पण और गतिशील नेतृत्व के लिए जाना जाता था।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Pensions : राजस्थान के 16.35 लाख पेंशनर्स की रुक सकती है पेंशन, जानिए क्या है वजह?
जयपुर
Rajasthan 16.35 lakh pensioners pensions may be stopped 31 January last chance know what reason

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Jan 2026 11:27 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Ajit Pawar Death : महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मृत्यु पर राजस्थान में शोक की लहर, सीएम भजनलाल व दिया कुमारी ने कही बड़ी बात

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

महंगे स्कीन केयर इलाज अब बेहद सस्ते, हेयर फॉल ट्रीटमेंट तो फ्री…. SMS में एशिया का पहला स्किन इंस्टीट्यूट अगले माह शुरू

Jaipur SMS Hospital
जयपुर

UGC Regulations Update : यूजीसी के नए नियम से छात्रों को किया जा सकता है ब्लैकमेल, राजपूत सभा जयपुर चिंतित, पीएम मोदी को लिखा पत्र

UGC Regulations Update UGC new rules Students could be blackmail Rajput Sabha Jaipur anxious Letter written to PM Modi
जयपुर

UGC के नए नियम के विरोध में उतरी राजपूत करणी सेना, राजस्थान में कर दिया ये बड़ा एलान

Mahipal Singh Makrana
जयपुर

Railways Big Gift : होली पर रेलवे देगा 2 बड़ी सौगातें, गांधीनगर स्टेशन और जयपुर जंक्शन का होगा नया अवतार, मिलेंगी ये सुविधाएं

Railways two big gifts Jaipur rail passengers on Holi Gandhinagar station and Jaipur Junction get a new look These facilities available
जयपुर

31 जनवरी से सक्रिय होगा नया वेदर सिस्टम, 20 से ज्यादा शहरों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.