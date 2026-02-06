Award भारत की इनोवेटिव रिन्यूएबल ऊर्जा कंपनियों आईसर्ट एनर्जी को श्रीलंका में मिला सम्मान

पिछले कुछ वर्षों में, आईसर्ट एनर्जी रिसर्च प्रा. लि. ने भारतीय सेना, भारतीय रेलवे, विभिन्न सरकारी संस्थानों और अग्रणी कॉर्पोरेट संगठनों के लिए उच्च प्रभाव वाले रिन्यूएबल ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिससे भारत की स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना को बड़े स्तर पर मजबूती मिली है। भारत, श्रीलंका के सतत और मजबूत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में उभरा है। बड़े पैमाने पर सौर और पवन परियोजनाओं, अवसंरचना विकास तथा वित्तीय और तकनीकी सहयोग के माध्यम से भारत, श्रीलंका के 2030 तक 70% रिन्यूएबल ऊर्जा उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को सक्रिय रूप से समर्थन दे रहा है। इस साझा दृष्टिकोण के अनुरूप, आईसर्ट एनर्जी रिसर्च प्रा. लि. श्रीलंका के रिन्यूएबल ऊर्जा लक्ष्यों में सक्रिय योगदान देने के लिए तत्पर है। इनोवेटिव स्वच्छ-ऊर्जा समाधानों, गहन तकनीकी विशेषज्ञता और सतत परियोजना निष्पादन क्षमताओं के माध्यम से आईसर्ट एनर्जी, विश्वसनीय रिन्यूएबल अवसंरचना के विकास का समर्थन करने के साथ-साथ दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को भी प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखता है। ये पहलें न केवल ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करती हैं, बल्कि भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत आर्थिक, रणनीतिक और पर्यावरणीय साझेदारी को भी और सशक्त बनाती हैं।