Dholpur Accident: ड्राइवर को आई झपकी, पिकअप खंभे से टकरवाई, तीन गंभीर घायल, बड़ा हादसा टला

हादसे में 19 वर्षीय हरिकेश पुत्र जगदीश कुशवाहा, 17 वर्षीय शिवम पुत्र जावेद कुशवाहा और कालू गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें से कालू की हालत अधिक गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। हरिकेश ने बताया कि गाड़ी में कुल 8 से 10 लोग सवार थे, जिनमें से अन्य को मामूली चोटें आईं। घटना की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस के एएसआई अरविंद कुंतल के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस हादसे के कारणों की विस्तृत जांच कर रही है।