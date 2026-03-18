Dholpur Accident: ड्राइवर को आई झपकी, पिकअप खंभे से टकरवाई, तीन गंभीर घायल, बड़ा हादसा टला

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त गाड़ी। फोटो- पत्रिका
बाड़ी। हाइवे 11बी बायपास पर एक ढाबे के पास सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में एक पिकअप गाड़ी में सवार करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए। इनमें से तीन की हालत गंभीर होने पर उन्हें एंबुलेंस से बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से एक घायल को अधिक गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है।
जानकारी के अनुसार सभी घायल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के एतमादौला थाना क्षेत्र के नगला देवजी गांव के निवासी हैं। ये सभी करौली स्थित कैलादेवी माता के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। हादसे में घायल हरिकेश पुत्र जगदीश कुशवाहा ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ सुबह पिकअप गाड़ी नंबर यूपी 86 एटी 4284 से कैलादेवी माता के दर्शन के लिए गए थे। दर्शन के बाद सभी ने भोजन किया और दोपहर करीब 3 बजे करौली से वापस रवाना हुए।
करीब साढ़े चार बजे जब वाहन बाड़ी क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी चालक को नींद की झपकी आ गई। इससे चालक का वाहन पर नियंत्रण नहीं रहा और पिकअप सड़क किनारे बिजली के खंभे से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार लोग घायल हो गए।
गनीमत रही कि हादसे के दौरान बिजली के तार टूटकर वाहन पर नहीं गिरे, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। दुर्घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने तुरंत एंबुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद सभी घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया।
हादसे में 19 वर्षीय हरिकेश पुत्र जगदीश कुशवाहा, 17 वर्षीय शिवम पुत्र जावेद कुशवाहा और कालू गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें से कालू की हालत अधिक गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। हरिकेश ने बताया कि गाड़ी में कुल 8 से 10 लोग सवार थे, जिनमें से अन्य को मामूली चोटें आईं। घटना की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस के एएसआई अरविंद कुंतल के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस हादसे के कारणों की विस्तृत जांच कर रही है।
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