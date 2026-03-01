कर न चुकाने वाले वाहनों पर कार्रवाई, 50 से अधिक वाहन सीज

जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि 15 मार्च तक टैक्स जमा नहीं कराने वाले वाहनों पर शिकंजा कसा जा चुका है तथा ऐसे वाहनों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को लगभग 50 से अधिक वाहनों के चालान बनाकर उनको सीज किया गया है साथ ही एक ही चालान में वाहन स्वामी के नाम पंजीकृत अन्य वाहनों को रिमार्क में डाला गया है, ताकि वाहन स्वामी एक वाहन के साथ अन्य वाहनों का कर भी जमा कराएं। कर जमा कराने पर ही वाहन को रिलीज किया जाएगा।