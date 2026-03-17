घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर कार्रवाई, 7 सिलेंडर जब्त

जिला रसद अधिकारी मणि खींची ने बताया कि जिले की गैस एजेंसियों ने सोमवार को उपभोक्ताओं को लगभग 4300 गैस सिलेंडरों का वितरण किया गया है और एजेंसियों के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने आमजन से अपील की कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से गैस की बुकिंग न कराएं। आवश्यकता होने पर ही बुकिंग करें तथा निर्धारित समय पर होम डिलीवरी के माध्यम से सिलेंडर प्राप्त करें।