इलाज के दौरान मरीज की मौत, परिजनों का हंगामा

मृतक भतीजे पुष्पेंद्र जाटव ने बताया कि रात उनके चाचा समय सिंह की तबीयत खराब हुई और उन्हें पेट दर्द की शिकायत थी। जिन्हें बाड़ी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुष्पेंद्र के अनुसार जब समय सिंह की तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर से दोबारा देखने का अनुरोध किया। इस पर डॉक्टर कथित तौर पर भडक़ गए और मरीज को कहीं और ले जाने को कहा साथ में यह भी बोला की यह सरकारी अस्पताल है एक बार ही देखूंगा। बार-बार अनुरोध करने पर डॉक्टर ने तबीयत बिगड़ती देख मरीज के इंजेक्शन लगाया, लेकिन मरीज को आराम नहीं मिला और उनकी मौत हो गई। ऐसे में परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई और जांच की मांग की है।