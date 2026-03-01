अलीगढ़ के पहलवान ने जीती 71 हजार की आखिरी कुश्ती

इस अवसर पर मेला कमेटी अध्यक्ष जगन्नाथ कुशवाहा और सरपंच प्रतिनिधि बंटी सोनी सहित कमेटी के सदस्यों ने विजेता पहलवानों को साफा बांधकर और नगद इनाम देकर सम्मानित किया। दंगल देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक मेला मैदान में मौजूद रहे और रोमांचक मुकाबलों का आनंद लिया। दंगल की रेफरी दिगंबर सिंह और जगदीश पहलवान ने की। इस दौरान एसडीएम बंशीधर योगी, तहसीलदार बसई नवाब उम्मेद सिंह, मनियां थाना पुलिस, कंचनपुर थाना पुलिस, सैंपऊ थाना पुलिस, बसई नवाब पुलिस सहित दीपक गुधैनिया, हुकम सिंह, विजेंद्र सिंह त्यागी, हरिओम त्यागी, गौरव त्यागी, केशव, सुंदर सिंह, अशोक त्यागी, संटू त्यागी, योगेश जाटव सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।