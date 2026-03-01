धूमधाम से निकला नगर का 168 वर्ष पुराना ऐतिहासिक बारह भाई मेला

मेला शुभारम्भ के मोके पर अध्यक्ष राजेंद्र गर्ग उर्फ पप्पू ने कहा की यह मेला सन 1859 से अनवरत आयोजित होता आ रहा है। जो बाड़ी सहित पूरे जिले का सबसे पुराना मेला है। सं 1857 की क्रांति के बाद लोगो को एकजुट करने के लिए नगर के बारह युवाओं ने भाई बनकर इसको शुरू किया था। ऐसे में यह मेला हमारे अतीत के इतिहास को बताता है। ऐसे में इस धरोहर को हमें संजोए रखना जरूरी है। यह मेला रजिस्टर्ड मेला है, लेकिन इसको सरकार की कोई सहायता नहीं मिलती है। यह नगर वासियों के आर्थिक सहयोग से आयोजित होता है। मेला को सफल बनाने कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र गर्ग के साथ महामंत्री पबन चंसौरिया और अन्य पदाधिकारी दर्जनों युवा कार्यकर्ताओ के साथ जुटे हुए थे। मेला आयोजन के दौरान एसडीएम भगवत शरण त्यागी,तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा,नायब तहसीलदार उत्तम चंद बंसल,सीओ महेंद्र कुमार,अग्रवाल समाज के ऋषि मित्तल,एडवोकेट संघ के प्रशांत हुंडावाल, मुन्नालाल मंगल,राधेश्याम गर्ग सहित सभी अतिथियों का मेला कमेटी द्वारा स्वागत और सम्मान किया गया। मेला आयोजन के दौरान पुलिस के कई थानों का जाब्ता,आरएसी के जवान जगह-जगह तैनात रहे।