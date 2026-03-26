एलपीजी का सकंट: अब होटल व ढाबे वालों को लेना होगा पीएनजी कनेक्शन

धौलपुर. जिले में एलपीजी गैस की सुचारु आपूर्ति बनाए रखने और संभावित अव्यवस्थाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला रसद अधिकारी मणि खींची ने सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों, औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निर्देश दिए हैं कि वे आगामी दो दिनों में अपने गैस कनेक्शन को पीएनजी में परिवर्तित करवा लें। उन्होंने बताया कि पीएनजी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और यह एलपीजी की तुलना में सस्ती भी है, जिससे व्यावसायिक उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ मिलेगा। पीएनजी के लिए जिले में टॉरेंट कंपनी का कार्य कर रही है। हालांकि, अभी शहर में ही यह सर्विस दे पा रहे हैं। फिलहाल में शहर बाहर की कॉलोनियों में पीएनजी गैस के करीब 1100 से अधिक कनेक्शन हैं। अब यह कुछ नए इलाके में लाइन बिछा रहे हैं। साथ ही पेट्रोप पंप संचालकों को पीएनजी गैस सप्लाई कर रहे हैं।