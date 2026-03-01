पेंशनर्स ने मनाया काला दिवस, किया प्रदर्शन

समाज अध्यक्ष सुरेश दीक्षित ने बताया कि केंद्र सरकार ने 25 मार्च 2025 को एक विधेयक संसद के दोनों सदनों में पेश कर पारित किया। जो पेंशनरों के लिए एक काला कानून बन गया है। पेंशनर समाज के महामंत्री कल्याण प्रसाद शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार हठधर्मिता पर उतर आई है। वह जो मर्जी कर रही है। उसको ना देश के आमजन की चिंता है ना पेंशनर जैसे वर्षों तक सरकार की सेवा करने वाले कर्मचारियों की। जिसको लेकर समाज ने विरोध करते हुए रैली निकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन दिया। जिसमें उनसे मांग की है कि वे इस विधेयक को वापस ले या इसमें संशोधन करें। यदि पीएम ने कोई कार्रवाई नहीं की तो आने वाले समय में सभी पेंशनर्स धरना प्रदर्शन कर भूख हड़ताल करेंगे एवं आत्मदाह जैसे कठोर कदम से भी पीछे नहीं हटेंगे।पेंशनरों की इस विरोध प्रदर्शन के दौरान अनवर खान, प्रभाकर दीक्षित, सुरेंद्र परमार, शशि कुलश्रेष्ठ, राजेश राजोरिया, दाऊदयाल मंगल, ठाकुरदास बंसल, दिनेश मंगल, महेश भटेले, बच्चू रावत, गंगाराम, रमेश चंद्र, राम अवतार, द्वारिका प्रसाद, रामचरण, जगदीश, हरीबाबू, जगदीश शर्मा, नरेंद्र सिंह, उत्तम सिंह, राजेंद्र प्रसाद, अशोक बंसल, ताराचंद, ग्रीस, अखिलेश, गंगाराम सहित दर्जनों पेंशनर मौजूद रहे।