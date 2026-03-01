नई चुनौतियों के साथ…नए सत्र का आगाज एक से

ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि एक अपे्रल से स्कूलों में नवीन सत्र प्रारंभ होगा। सत्र के जल्द प्रारंभ होने से स्कूलों सहित बच्चों को भी परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो विभाग के सामने परीक्षाओं के तुरंत बाद बच्चों को स्कूल तक लाना भी कठिनाई भरा रह सकता है। हालांकि विभाग नामांकन बढ़ाने के लिए हर बार की तरह फिर से ‘प्रवेशोत्सव’ अभियान का शुभारंभ करने जा रहा है। अभियान के तहत 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को शत-प्रतिशत नामांकन से जोडऩा रहेगा। प्रवेशोत्सव को सफल बनाने के लिए हाउसहोल्ड सर्वे किया जाएगा, जिसका शुभारंभ 27 मार्च से प्रारंभ होगा। अभियान को चार विशेष चरणों में पूरा करने की योजना बनाई है, जो 27 मार्च, 6 अप्रेल, 10 अप्रेल और 15 अप्रेल को किया जाएगा।