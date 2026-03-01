पुलिस ने अभियान चला जप्त किए 30 बाइक साइलेंसरों को कराया नष्ट

धौलपुर. शहर में आएदिन अचानक तेज आवाज कर भागने वाले बाइक्र्स के खिलाफ पुलिस की ओर से चलाए अभियान का असर दिखा। पुलिस ने जप्त की पॉवर समेत अन्य अधिक सीसी बाइक्स और मॉडिफाइड कर गलत तरीके से पटाखा जैसी आवाज निकलने वाले साइलेंसरों को गुरुवार को साइलेंट कर दिया। शहर के गुलाब बाग चौराहे स्थित ट्रेफिक प्वाइंट पर सुबह रोलर से कानफोडू आवाज करने वाले 30 साइलेंसरों को नष्ट करवाया दिया। ट्रेफिक पुलिस इससे पहले भी इसी तरह की कार्रवाई कर चुकी है। मौके पर मौजूद एसपी विकास सांगवान ने कहा कि यातायात नियमों की सभी पालना करें। कहा कि युवा बाइक्र्स यातायात उल्लंघन करने से बचे, अगर नियम तोड़े तो सख्त एक्शन होगा। बेजा शोर कर आप दूसरों को परेशान नहीं कर सकते हैं। इस तरह के साइलेंसर वायु प्रदूषण के साथ अन्य वाहन चालक और राहगीरों को भयभीत करते हैं।