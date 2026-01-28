Dholpur Accident: धौलपुर में तेज रफ्तार डंपर ने मचाया कोहराम, बाइक सवार जीजा को कुचला, साला गंभीर घायल

धौलपुर से घर लौटते समय मनियां थाने से करीब 200 मीटर की दूरी पर पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने दोनों बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में तोताराम पुत्र फूल सिंह निवासी सांकुरी फतेहाबाद (उत्तर प्रदेश) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नेमीचंद पुत्र रामकिशन निवासी कोटपुरा मनियां गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे मनियां अस्पताल से हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।