धौलपुर

Dholpur Accident: धौलपुर में तेज रफ्तार डंपर ने मचाया कोहराम, बाइक सवार जीजा को कुचला, साला गंभीर घायल

मनियां में नेशनल हाईवे 44 पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार दो लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।

धौलपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 28, 2026

मनियां। धौलपुर जिले के मनियां क्षेत्र से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे 44 पर थाने से करीब दो सौ मीटर की दूरी पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार दो लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।

घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर मनियां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया तथा घायल को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। मनियां थाने के एएसआई प्रद्युमन सिंह ने बताया कि कोटपुरा मनियां निवासी नेमीचंद पुत्र रामकिशन बघेल अपने बहनोई तोताराम पुत्र फूल सिंह बघेल निवासी सांकुरी, फतेहाबाद (उत्तर प्रदेश) के साथ किसी काम से धौलपुर गए थे।

एक की मौके पर मौत

धौलपुर से घर लौटते समय मनियां थाने से करीब 200 मीटर की दूरी पर पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने दोनों बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में तोताराम पुत्र फूल सिंह निवासी सांकुरी फतेहाबाद (उत्तर प्रदेश) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नेमीचंद पुत्र रामकिशन निवासी कोटपुरा मनियां गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे मनियां अस्पताल से हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।

Dholpur Accident: धौलपुर में तेज रफ्तार डंपर ने मचाया कोहराम, बाइक सवार जीजा को कुचला, साला गंभीर घायल

