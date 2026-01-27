27 जनवरी 2026,

पाली

Rajasthan Accident: राजस्थान में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने 2 मासूम बच्चों को कुचला, दोनों की दर्दनाक मौत

पाली में स्टेट हाईवे पर एक कार ने तीन राहगीरों को टक्कर मार दी। हादसे में दो मासूमों की मौत हो गई और एक महिला घायल हुई।

पाली

image

Rakesh Mishra

Jan 27, 2026

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

पाली। स्टेट हाईवे 58 पर लुंडावास-रूपावास मार्ग पर मंगलवार एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से दो मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार हाईवे पर सड़क पार करते समय कार की टक्कर से रोहड़ा उदयपुर निवासी दुर्गेश (4) पुत्र सुरेश मोगया और सांगरवाड़ा (डूंगरपुर) निवासी मोहित (3) गंभीर रूप से घायल हो गए।

फरार कार चालक की तलाश जारी

स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को सोजत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों मासूमों को मृत घोषित कर दिया, जबकि सादड़ा उदयपुर निवासी अणची (30) का उपचार जारी है। पुलिस ने मृत बच्चों के शवों को मोर्च्युरी में रखवाया और परिजनों को सूचना दी। फरार कार चालक की तलाश जारी है, जबकि दुर्घटना में शामिल कार को जब्त कर थाने में खड़ा कराया गया है। हादसा सोजत थाना क्षेत्र में हुआ।

जीप बेकाबू होकर सड़क किनारे पलटी

वहीं दूसरी तरफ रोहिड़ा थाना क्षेत्र में वीर बावसी मंदिर के पास एक तेज रफ्तार जीप बेकाबू होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसे में जीप में सवार 7 जने घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सिरोही ट्रोमा सेंटर रेफर किया गया।

जानकारी के अनुसार जीप रोहिड़ा से स्वरूपगंज की ओर जा रही थी। वीर बावसी मंदिर के समीप अचानक चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया, जिससे जीप पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। जीप में कुल 10 यात्री सवार थे।

