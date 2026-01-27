Rajasthan Accident: राजस्थान में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने 2 मासूम बच्चों को कुचला, दोनों की दर्दनाक मौत

पाली। स्टेट हाईवे 58 पर लुंडावास-रूपावास मार्ग पर मंगलवार एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से दो मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार हाईवे पर सड़क पार करते समय कार की टक्कर से रोहड़ा उदयपुर निवासी दुर्गेश (4) पुत्र सुरेश मोगया और सांगरवाड़ा (डूंगरपुर) निवासी मोहित (3) गंभीर रूप से घायल हो गए।