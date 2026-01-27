जयपुर में विधानसभा के सामने थार का तांडव: बगल में महिला और हाथ में मोबाइल पर बात करते मचाया कोहराम, 4 गाड़ियों को रौंदा

जयपुर में पिछले एक महीने के भीतर थार गाड़ी से जुड़ा यह चौथा बड़ा हादसा है। विधानसभा जैसी जगह पर, जहां भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहता है। वहां इस तरह की लापरवाही सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाती नजर आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवा रसूख दिखाने के चक्कर में शहर की सड़कों को 'रेसिंग ट्रैक' समझ बैठे हैं।