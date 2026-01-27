जयपुर में विधानसभा के सामने थार का तांडव: बगल में महिला और हाथ में मोबाइल पर बात करते मचाया कोहराम, 4 गाड़ियों को रौंदा

Jaipur Thar Car Accident (Photo Patrika Network)
Jaipur Thar Car Accident: गुलाबी नगरी की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली वीवीआईपी सड़क अचानक चीख-पुकार और तेज धमाकों से दहल उठी। राजस्थान विधानसभा के ठीक सामने एक तेज रफ्तार सफेद रंग की थार जीप ने लापरवाही की सारी हदें पार करते हुए सड़क पर चल रहे और खड़े चार वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी।
बता दें कि गनीमत रही कि इस भीषण भिड़ंत में किसी की जान नहीं गई। लेकिन हादसे ने शहर की सड़कों पर दौड़ती 'रफ्तार' और 'रसूख' के प्रदर्शन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसा उस समय हुआ जब अमर जवान ज्योति और विधानसभा के आसपास मेले जैसा माहौल था। लोग वहां रील बना रहे थे और घूम रहे थे। इसी दौरान राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से एक सफेद थार तेज रफ्तार में आई।
बताया जा रहा है कि गाड़ी चला रहा युवक भरत मोबाइल फोन पर बात करने में मशगूल था। ध्यान भटकते ही थार अनियंत्रित हो गई और एक के बाद एक चार वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
सूचना मिलते ही ज्योति नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जांच अधिकारी कांस्टेबल कैलाश ने बताया कि थार में दो लोग सवार थे। भरत, जो अजमेर का निवासी है और राजस्थान यूनिवर्सिटी का छात्र है, तथा उसके साथ एक महिला मौजूद थी।
पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त थार को जब्त कर लिया है। हालांकि, शुरुआत में पीड़ितों और थार चालक के बीच हर्जाने को लेकर समझौते की बात सामने आई थी, लेकिन पुलिस अब भी मामले की गहराई से पड़ताल कर रही है।
जयपुर में पिछले एक महीने के भीतर थार गाड़ी से जुड़ा यह चौथा बड़ा हादसा है। विधानसभा जैसी जगह पर, जहां भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहता है। वहां इस तरह की लापरवाही सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाती नजर आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवा रसूख दिखाने के चक्कर में शहर की सड़कों को 'रेसिंग ट्रैक' समझ बैठे हैं।
