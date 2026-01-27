Rajasthan Firing: ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला राजस्थान का यह जिला, एक की मौत, हत्यारा बोला; अभी 2-4 को और मारूंगा

मृतक लोकेश यादव। फाइल फोटो- पत्रिका
बहरोड़। क्षेत्र के भगवाड़ी गांव में सोमवार देर रात स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। तीन अलग-अलग स्थानों पर हुई फायरिंग में 21 वर्षीय लोकेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में तनाव और खौफ का माहौल है।
जानकारी के अनुसार हरियाणा के मांदी (नारनौल) निवासी लोकेश यादव अपने साथी देवांश के साथ रिश्तेदारी में आयोजित कुआं पूजन कार्यक्रम में शामिल होने आया था। इसी दौरान भगवाड़ी निवासी सोनू शर्मा और उसका साला गौरव शर्मा स्कॉर्पियो में बैठकर वहां पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए उत्पात मचाने लगे।
लोकेश और स्थानीय निवासी सुनील ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन विवाद बढ़ गया। इसी दौरान सोनू शर्मा ने बंदूक निकालकर लोकेश के सीने में गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल लोकेश लहूलुहान होकर गिर पड़ा। उसे तुरंत बहरोड़ जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
लोकेश की हत्या के बाद भी बदमाशों का दुस्साहस जारी रहा। उन्होंने गांव के संजय यादव और दिनेश शर्मा के घरों पर अंधाधुंध फायरिंग की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मुख्य आरोपी सोनू शर्मा अपने चाचा दिनेश शर्मा के घर जाकर बोला कि मैं अभी एक की हत्या करके आ रहा हूं और दो-चार को और मारूंगा। कोर्ट से सजा तो उतनी ही मिलेगी, चाहे एक मर्डर करो या चार। इसके बाद बदमाशों ने घरों में तोड़फोड़ की और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। मंगलवार को एफएसएल और पुलिस टीमों ने घटनास्थलों का मुआयना किया। मौके से तीन खाली कारतूस बरामद हुए हैं, जबकि ग्रामीणों के अनुसार आधा दर्जन से अधिक राउंड फायर किए गए थे। पुलिस ने भगवाड़ी गांव और जिला अस्पताल की मोर्चरी पर भारी जाप्ता तैनात किया। मेडिकल बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया। एक्स-रे में खुलासा हुआ कि गोली युवक के दिल के पास लगी थी, जिसे बाहर निकाल लिया गया है।
मृतक लोकेश यादव की कहानी बेहद दुखद है। लगभग एक वर्ष पहले ही उसके पिता की हत्या हो चुकी थी। अब परिवार में केवल उसकी मां और एक बहन ही बचे हैं। लोकेश सीकर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था।
भगवाड़ी गांव में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने तीन जगहों पर फायरिंग की। इसमें एक युवक की मौत हुई और दो स्थानों पर हवाई फायर किए गए। पुलिस ने तीन खोल बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है।
- सचिन शर्मा, डीएसपी बहरोड़
