Rajasthan Firing: ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला राजस्थान का यह जिला, एक की मौत, हत्यारा बोला; अभी 2-4 को और मारूंगा

लोकेश की हत्या के बाद भी बदमाशों का दुस्साहस जारी रहा। उन्होंने गांव के संजय यादव और दिनेश शर्मा के घरों पर अंधाधुंध फायरिंग की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मुख्य आरोपी सोनू शर्मा अपने चाचा दिनेश शर्मा के घर जाकर बोला कि मैं अभी एक की हत्या करके आ रहा हूं और दो-चार को और मारूंगा। कोर्ट से सजा तो उतनी ही मिलेगी, चाहे एक मर्डर करो या चार। इसके बाद बदमाशों ने घरों में तोड़फोड़ की और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए।