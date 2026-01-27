27 जनवरी 2026,

मंगलवार

अलवर

Rajasthan Firing: ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला राजस्थान का यह जिला, एक की मौत, हत्यारा बोला; अभी 2-4 को और मारूंगा

बहरोड़ के भगवाड़ी गांव में देर रात बदमाशों की फायरिंग से दहशत फैल गई। विवाद के बीच 21 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और कई स्थानों पर हवाई फायरिंग की गई।

अलवर

image

Rakesh Mishra

Jan 27, 2026

firing, firing in Alwar, firing in Rajasthan, death in firing, death in Alwar firing, Alwar crime news, Rajasthan crime news, फायरिंग, फायरिंग इन अलवर, फायरिंग इन राजस्थान, फायरिंग में मौत, अलवर फायरिंग में मौत, अलवर क्राइम न्यूज, राजस्थान क्राइम न्यूज

मृतक लोकेश यादव। फाइल फोटो- पत्रिका

बहरोड़। क्षेत्र के भगवाड़ी गांव में सोमवार देर रात स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। तीन अलग-अलग स्थानों पर हुई फायरिंग में 21 वर्षीय लोकेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में तनाव और खौफ का माहौल है।

जानकारी के अनुसार हरियाणा के मांदी (नारनौल) निवासी लोकेश यादव अपने साथी देवांश के साथ रिश्तेदारी में आयोजित कुआं पूजन कार्यक्रम में शामिल होने आया था। इसी दौरान भगवाड़ी निवासी सोनू शर्मा और उसका साला गौरव शर्मा स्कॉर्पियो में बैठकर वहां पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए उत्पात मचाने लगे।

लोकेश के सीने में गोली मारी

लोकेश और स्थानीय निवासी सुनील ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन विवाद बढ़ गया। इसी दौरान सोनू शर्मा ने बंदूक निकालकर लोकेश के सीने में गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल लोकेश लहूलुहान होकर गिर पड़ा। उसे तुरंत बहरोड़ जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

'एक मर्डर करो या चार, सजा तो उतनी ही मिलेगी'

लोकेश की हत्या के बाद भी बदमाशों का दुस्साहस जारी रहा। उन्होंने गांव के संजय यादव और दिनेश शर्मा के घरों पर अंधाधुंध फायरिंग की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मुख्य आरोपी सोनू शर्मा अपने चाचा दिनेश शर्मा के घर जाकर बोला कि मैं अभी एक की हत्या करके आ रहा हूं और दो-चार को और मारूंगा। कोर्ट से सजा तो उतनी ही मिलेगी, चाहे एक मर्डर करो या चार। इसके बाद बदमाशों ने घरों में तोड़फोड़ की और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए।

एफएसएल और पुलिस ने किया मुआयना

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। मंगलवार को एफएसएल और पुलिस टीमों ने घटनास्थलों का मुआयना किया। मौके से तीन खाली कारतूस बरामद हुए हैं, जबकि ग्रामीणों के अनुसार आधा दर्जन से अधिक राउंड फायर किए गए थे। पुलिस ने भगवाड़ी गांव और जिला अस्पताल की मोर्चरी पर भारी जाप्ता तैनात किया। मेडिकल बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया। एक्स-रे में खुलासा हुआ कि गोली युवक के दिल के पास लगी थी, जिसे बाहर निकाल लिया गया है।

यह वीडियो भी देखें

पीड़ित परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

मृतक लोकेश यादव की कहानी बेहद दुखद है। लगभग एक वर्ष पहले ही उसके पिता की हत्या हो चुकी थी। अब परिवार में केवल उसकी मां और एक बहन ही बचे हैं। लोकेश सीकर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था।

भगवाड़ी गांव में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने तीन जगहों पर फायरिंग की। इसमें एक युवक की मौत हुई और दो स्थानों पर हवाई फायर किए गए। पुलिस ने तीन खोल बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है।
- सचिन शर्मा, डीएसपी बहरोड़

27 Jan 2026 06:12 pm

27 Jan 2026 06:11 pm

