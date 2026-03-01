दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा: बालाजी के दर्शन कर लौट रहे गाजियाबाद के 5 दोस्त लहूलुहान, ट्रक की टक्कर से पलटी कार

बताया गया है कि सभी घायल बालाजी के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में हादसा हो गया। पुलिस के अनुसार, जयपुर से दिल्ली की ओर जा रही कार को पीछे से आ रहे एक ट्रक ने साइड से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कार अनियंत्रित होकर पलट गई।