Accident In Jodhpur: जोधपुर में स्कूल बस और कचरा वाहिनी की भिड़ंत, बाल-बाल बचे स्कूली बच्चे, वीडियो वायरल

फोटो- पत्रिका नेटवर्क
जोधपुर। मण्डोर थाना क्षेत्र के निंबा नीमड़ी इलाके में मंगलवार दोपहर को बाल वाहिनी (स्कूली बस) और कचरा संग्रहण करने वाली ऑटो टिपर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस झटके से रुक गई और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि बस में सवार स्कूली बच्चे और चालक बाल-बाल बच गए, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया।
हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बाल वाहिनी में करीब दर्जनभर छोटे बच्चे सवार थे। टक्कर लगते ही बच्चों में दहशत फैल गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत बस का दरवाजा खोलकर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। बच्चों को पास की एक दुकान में बैठाकर संभाला गया और पानी आदि पिलाकर शांत किया गया।
घटना की सूचना मिलते ही मण्डोर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। वहीं, हादसे की पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही ज्यादा रहती है और कई बार कचरा संग्रहण वाहनों व स्कूल बसों का आमना-सामना होता है। लोगों ने इलाके में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने व सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग भी की। फिलहाल पुलिस दोनों वाहनों के चालकों से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के बाद तय की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग