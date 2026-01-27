Accident In Jodhpur: जोधपुर में स्कूल बस और कचरा वाहिनी की भिड़ंत, बाल-बाल बचे स्कूली बच्चे, वीडियो वायरल

घटना की सूचना मिलते ही मण्डोर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। वहीं, हादसे की पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही ज्यादा रहती है और कई बार कचरा संग्रहण वाहनों व स्कूल बसों का आमना-सामना होता है। लोगों ने इलाके में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने व सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग भी की। फिलहाल पुलिस दोनों वाहनों के चालकों से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के बाद तय की जाएगी।