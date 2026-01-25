लग्जरी कार में गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा था रेप का आरोपी, कमरे में पहुंच गई पुलिस, जानें फिर क्या हुआ

आरोपी महेन्द्र। फोटो- पत्रिका
जोधपुर। पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर की क्राइम विशेष टीम (सीएसटी) ने राजीव गांधी नगर थाना क्षेत्र में बहुमंजिला इमारत के एक फ्लैट में दबिश देकर बलात्कार के मामले में इनामी आरोपी को पकड़ लिया। वह अपनी महिला मित्र से मिलने के लिए फ्लैट में आया हुआ था।
पुलिस के अनुसार गत वर्ष लूनी थाने में एक महिला ने बलात्कार और डरा-धमकाकर ब्लैकमेलिंग करने की एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें आरोपी महेंद्र बिश्नोई फरार था। उसकी गिरफ्तारी पर पांच हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था।
वह शनिवार को राजीव गांधी नगर थाना क्षेत्र की एक बहुमंजिला इमारत के एक फ्लैट में महिला मित्र से मिलने गया था। इसका पता लगने पर सीएसटी प्रभारी एसआई मेहराज तंवर के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैट में दबिश दी और गुड़ा बिश्नोइयान गांव के मंगल नगर निवासी महेंद्र पुत्र बाबूलाल सारण को पकड़ लिया। जिसे लूनी थाना पुलिस को सौंप दिया गया।
जांच में सामने आया कि उसके पास एक लग्जरी कार थी। उसकी जांच करने पर नंबर प्लेट फर्जी निकली। इंजन व चेसिस नंबर का नंबर प्लेट से मिलान नहीं हो रहा था। जांच में कार चोरी की होने की पुष्टि हुई।
