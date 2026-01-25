लग्जरी कार में गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा था रेप का आरोपी, कमरे में पहुंच गई पुलिस, जानें फिर क्या हुआ

वह शनिवार को राजीव गांधी नगर थाना क्षेत्र की एक बहुमंजिला इमारत के एक फ्लैट में महिला मित्र से मिलने गया था। इसका पता लगने पर सीएसटी प्रभारी एसआई मेहराज तंवर के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैट में दबिश दी और गुड़ा बिश्नोइयान गांव के मंगल नगर निवासी महेंद्र पुत्र बाबूलाल सारण को पकड़ लिया। जिसे लूनी थाना पुलिस को सौंप दिया गया।