Rajasthan Nikay Election: राजस्थान में जल्द बज सकता है निकाय चुनाव का बिगुल, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा दावा

अलवर। सरकार निकाय चुनाव टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है, लेकिन प्रभारी मंत्री और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया है कि निकाय चुनाव तय समय पर होंगे। शहर के अंबेडकर नगर स्थित मीणा बालिका छात्रावास में आयोजित भामाशाह सम्मान एवं होली मिलन समारोह में शामिल होने आए किरोड़ी ने एलपीजी गैस की समस्या पर कहा कि समस्या को जितना दिखाया जा रहा है, उतना मामला गंभीर नहीं है। होर्मुज से रास्ता चालू होने के बाद यह किल्लत दूर हो जाएगी।