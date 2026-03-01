15 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Rajasthan Nikay Election: राजस्थान में जल्द बज सकता है निकाय चुनाव का बिगुल, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा दावा

Rajasthan Municipal Elections: अलवर पहुंचे प्रभारी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राज्य में निकाय चुनाव तय समय पर ही होंगे।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rakesh Mishra

Mar 15, 2026

Alwar Political News, Rajasthan Municipal Elections, Kirori Lal Meena Statement, Rajasthan Local Body Elections, Alwar News Rajasthan, Rajasthan Politics Update, Kirori Lal Meena News, Rajasthan Election News, Alwar Latest Political News, Rajasthan Government Update, Municipal Polls Rajasthan, Rajasthan BJP Leader News, Alwar Political Event, Rajasthan Civic Elections, India Local Elections News

समारोह में मौजूद डॉ. किरोड़ी लाल। फोटो- पत्रिका

अलवर। सरकार निकाय चुनाव टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है, लेकिन प्रभारी मंत्री और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया है कि निकाय चुनाव तय समय पर होंगे। शहर के अंबेडकर नगर स्थित मीणा बालिका छात्रावास में आयोजित भामाशाह सम्मान एवं होली मिलन समारोह में शामिल होने आए किरोड़ी ने एलपीजी गैस की समस्या पर कहा कि समस्या को जितना दिखाया जा रहा है, उतना मामला गंभीर नहीं है। होर्मुज से रास्ता चालू होने के बाद यह किल्लत दूर हो जाएगी।

एक माह के वेतन का योगदान देने की घोषणा

इससे पहले मंच से किरोड़ी ने बालिका छात्रावास के निर्माण में सहयोग देने वाले भामाशाहों को साधुवाद देते हुए कहा कि समाज की बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तीकरण के लिए छात्रावास का निर्माण कराना एक सराहनीय पहल है। उन्होंने बालिका छात्रावास निर्माण के लिए एक कमरे के निर्माण की राशि देने और अपने एक माह के वेतन का योगदान देने की भी घोषणा की। कार्यक्रम में कांति प्रसाद (थानागाजी विधायक), मांगीलाल मीणा सहित पूर्व मंत्री नसरू खां, केएल मीणा, पीएल मीणा, आरडी मीणा और बीपी मीणा उपस्थित रहे।

महिलाओं के साथ किया नृत्य

कार्यक्रम में महिलाओं ने मंत्री का हाथ पकड़कर उन्हें मंच पर बुलाया। इसके बाद महिलाओं ने मंत्री के साथ नृत्य किया और उन पर फूल भी बरसाए। इस दौरान महिलाएं भी मंत्री के साथ उत्साह के साथ नाचती हुई नजर आईं। मीणा शहर के फ्रेंड्स गार्डन में राजा हसन खां मेवाती के शहादत दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी पहुंचे।

उन्होंने कहा कि राजा हसन खां मेवाती ने आक्रांता बाबर के विरुद्ध मातृभूमि की रक्षा के लिए खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ते हुए वीरता, पराक्रम और देशभक्ति की मिसाल पेश की और अलवर का नाम इतिहास में अमर कर दिया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने रमजान के पवित्र माह में मेव समाज की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में भी भाग लिया और प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: ‘थार’ से तांडव, बेरिकेड्स उड़ाए, बंदूकें लहराई, ग्रामीणों ने घेराबंदी कर रोकी गाड़ी, बदमाश जंगल में भागे
भीलवाड़ा
Bhilwara Crime News, Bhilwara Thar Car Chase, Rajasthan Police Chase, Bhilwara Breaking News, Rajasthan Crime Update, Thar Without Number Plate Case, Bhilwara Police Search Operation, Rajasthan Criminal Escape News, Bhilwara Mandalgarh Crime, Rajasthan Police Investigation News, Bhilwara Jungle Search Operation, Rajasthan Rural Crime News, Armed Suspects Escape Bhilwara, Police Drone Search Rajasthan, Bhilwara Latest Crime News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Mar 2026 09:32 pm

Published on:

15 Mar 2026 09:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan Nikay Election: राजस्थान में जल्द बज सकता है निकाय चुनाव का बिगुल, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा दावा

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान: साइबर ठगों के परिवार ने ASI को घर में कैद कर सिर फटने तक पीटा, छुड़ा ले गए आरोपी; 25 पर FIR दर्ज

Alwar Cyber Fraud Accused Family Locks ASI in House Brutally Assaults Him and Frees Two Arrested Suspects
अलवर

Housing Board Flats: राजस्थान के इस जिले में 5 लाख रुपए सस्ते मिल सकते हैं फ्लैट्स, आवासन मंडल बना रहा ऐसी योजना, यहां जानें

Alwar NEB Extension Flats, Alwar Housing Board Flats, Rajasthan Housing Board Scheme, Alwar Property News, Affordable Flats in Alwar, Rajasthan Housing Board Discount, NEB Extension Alwar Housing, Alwar Real Estate Update, Rajasthan Housing Scheme News, Cheap Flats in Alwar Rajasthan, Alwar Housing Board Auction, Rajasthan Property Market News, Alwar LIG MIG Flats, Housing Board Flats Rajasthan, Alwar Urban Development News
अलवर

भामाशाह सम्मान व होली मिलन समारोह में शामिल हुए मंत्री किराड़ी लाल मीणा

अलवर

Alwar Mustard Traders : आईएमडी की चेतावनी से सहमे अलवर कृषि उपज मंडी के सरसों व्यापारी, जानें क्या है मामला

Alwar Krishi Upaj Mandi Mustard Traders Jittery Over IMD Warning Know What Issue
अलवर

राजगढ़ के खरखड़ा गांव में खूनी संघर्ष, क्रिकेट खेलकर लौट रहे युवक को रोका, हमले में 7 लोग घायल

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.