Jodhpur: नगर निगम के डंपर ने युवक को कुचला, 3 बेटियों के सिर से उठा पिता का साया, 11 महीने की बच्ची को गोद में लेकर रोती रही पत्नी

थानाधिकारी रविन्द्रपाल सिंह ने बताया कि बड़ली निवासी प्रीतम सिंह राजपुरोहित (28) देर शाम पत्थर की फैक्ट्री से मोटरसाइकिल लेकर घर लौट रहा था। बड़ली भैरूजी मंदिर के सामने पहुंचा तो तेज रफ्तार कचरे से भरे डंपर ने चपेट में ले लिया। युवक गिर गया और डंपर ने उसे कुचल दिया। वह डंपर के नीचे फंस गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई।