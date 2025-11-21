Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Jodhpur: नगर निगम के डंपर ने युवक को कुचला, 3 बेटियों के सिर से उठा पिता का साया, 11 महीने की बच्ची को गोद में लेकर रोती रही पत्नी

3 Daughter's Father Died: नगर निगम के तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार युवक को कुचल दिया। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Akshita Deora

Nov 21, 2025

डंपर के पिछले पहिए के नीचे आई मोटरसाइकिल (फोटो: पत्रिका)

Nagar Nigam Dumper Hit Bike: जोधपुर के राजीव गांधी नगर थानांतर्गत बड़ली गांव में निर्माणाधीन हाईवे पर भैरूजी मंदिर के सामने गुरुवार देर शाम तेज रफ्तार और लापरवाही से आए कचरे से भरे नगर निगम के डंपर ने मोटरसाइकिल सवार युवक की जान ले ली।

डंपर अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर जा चढ़ा। गुस्साए ग्रामीणों ने धरना दिया। करीब दो घंटे तक जोधपुर-जैसलमेर हाईवे पर जाम लग गया। मृतक के तीन बेटियां हैं और सबसे छोटी बेटी 11 महीने की है।

थानाधिकारी रविन्द्रपाल सिंह ने बताया कि बड़ली निवासी प्रीतम सिंह राजपुरोहित (28) देर शाम पत्थर की फैक्ट्री से मोटरसाइकिल लेकर घर लौट रहा था। बड़ली भैरूजी मंदिर के सामने पहुंचा तो तेज रफ्तार कचरे से भरे डंपर ने चपेट में ले लिया। युवक गिर गया और डंपर ने उसे कुचल दिया। वह डंपर के नीचे फंस गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

11 महीने पहले ही तीसरी बेटी का जन्म

मृतक के तीन बेटियां हैं और 11 महीने पहले ही सबसे छोटी बेटी का जन्म हुआ था। हादसे से मृतक के परिवार पर दुखों का पहाड़ सा टूट गया। घर में रुदन शुरू हो गया। 11 महीने की बेटी को गोद में लिए पत्नी फूट-फूटकर रोने लगी।

चल रहा निर्माण कार्य

एनएचआइ की ओर से हाईवे का नवीनीकरण कार्य चल रहा है। इस वजह से हाइवे पर एकतरफा वाहन निकाले जा रहे हैं।एक ही साइड से दोनों तरफ के वाहन आ जा रहे हैं। ऐसे में रोजाना सड़क हादसे की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों का आरोप है कि हाईवे पर एक तरफा वाहन निकालने से हादसा हुआ।

जोधपुर-जैसलमेर हाईवे पर जाम

हादसा होते ही गांव के ग्रामीण दुर्घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। हादसे के प्रति विरोध प्रदर्शन करने लग गए। उन्होंने हाइवे पर ही धरना दे दिया। जोधपुर-जैसलमेर हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस व आरएसी मौके पर पहुंची व समझाइश की।

Updated on:

21 Nov 2025 11:39 am

Published on:

21 Nov 2025 11:38 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur: नगर निगम के डंपर ने युवक को कुचला, 3 बेटियों के सिर से उठा पिता का साया, 11 महीने की बच्ची को गोद में लेकर रोती रही पत्नी

