उधारी के रुपए मांगने पर दुकानदार से मारपीट

जिसको लेकर जब आमिर अपने घर आया अपनी मां को वाक्या बताने लगा तो मोमिन 4-5 लडक़ों को लेकर उसके घर पर आ गया और गालियां देते हुए पथराव करने लगा। इस दौरान सिर में पत्थर लगने से आमिर घायल हो गया। वहीं उसकी मां नसीरन के भी पैर में चोट आई हैं। पुलिस को दी रिपोर्ट में साबिर खान ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उनके घर पर पत्थरों के साथ गोली भी चलाई है। फिलहाल घटना को लेकर कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।