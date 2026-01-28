उधारी के रुपए मांगने पर दुकानदार से मारपीट

दुकानदार की मां भी हुई घायल, मामला दर्ज
dholpur, बाड़ी. अजीजपुरा गुमट मोहल्ले में वाटर बॉक्स के पास परचून की दुकान चलाने वाले व्यापारी से उधारी के पैसे मांगने को लेकर झगड़ा और मारपीट का मामला सामने आया है। युवक ने अन्य लोगों के साथ मिलकर पीडि़त के घर पर जाकर भी हमला किया। झगड़े में पथराव के साथ फायरिंग का भी आरोप लगाया गया है। इस दौरान दुकानदार के सिर में चोट आई है। वहीं उसकी मां के पैर में भी चोट लगी है।
गुमट अजीजपुरा निवासी साबिर पुत्र दौलत खान ने पुलिस को दी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि उसका छोटा भाई आमिर घर के पास परचून की दुकान चलाता है। जिससे मोहल्ले के लडक़े मोमिन ने 120 रुपए का सामान उधार लिया था। काफी समय हो गया तो बुधवार को उसके दुकान पर आने पर आमिर ने उससे पैसों का तगादा किया। जिस पर आरोपी ने आमिर से झगड़ा करते हुए कहा कि वह किसी के पैसे नहीं देता है और उसके थाप, थप्पड़ भी कर दिए।
जिसको लेकर जब आमिर अपने घर आया अपनी मां को वाक्या बताने लगा तो मोमिन 4-5 लडक़ों को लेकर उसके घर पर आ गया और गालियां देते हुए पथराव करने लगा। इस दौरान सिर में पत्थर लगने से आमिर घायल हो गया। वहीं उसकी मां नसीरन के भी पैर में चोट आई हैं। पुलिस को दी रिपोर्ट में साबिर खान ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उनके घर पर पत्थरों के साथ गोली भी चलाई है। फिलहाल घटना को लेकर कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।
