19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

अब भी मौजूद है श्रीराम के वंशज? शास्त्रों में छुपा है वंशावली का अद्भुत गणित!

Rajpoot Surya Ikshvaku Vansh: त्रेता के राम से कलियुग के सुमित्र तक! क्या आप जानते हैं कि महाभारत के कुरुक्षेत्र में भी गूंजा था श्री राम के वंशजों का पराक्रम? इस लेख में हम आपको उस अद्भुत वंशावली के बारे में बताने वाले हैं, जो राजा कुश से शुरू होकर बुद्ध और कलियुग के सूर्यवंशी राजा तक का गौरवशाली इतिहास लिए हुए हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Adarsh Thakur

Jan 19, 2026

Prabhu Shree Raam Ke Vanshaj

Shree Raam Ke Vanshaj in Kalyug: क्या प्रभु श्री राम के वंशज आज भी हैं? इस लेख से समझें।

Prabhu Shree Raam Descendant in Kalyug: क्या प्रभु श्री राम के वंशज आज भी मौजूद हैं? यह सवाल अक्सर लोगों के मन-मस्तिष्क में आता है। ज्ञात हो कि, भगवान राम के वंश को सूर्य या इक्ष्वाकु वंश कहा जाता है। इस आर्टिकल में हम आपको मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के वंशजों के बारे में वह सत्य बताने जा रहे हैं, जिसका वर्णन शास्त्रों में आता है।

राम जी के वंश की शुरुआत (पूर्वज) | Beginning of Rama's lineage/Ancestors

वाल्मीकि रामायण और पुराणों के अनुसार, प्रभु राम के वंश की शुरुआत ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि से हुई। मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप के पुत्र विवस्वान (सूर्य) हुए। इसी कारण इसे सूर्यवंश कहा जाता है। सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु हुए, जिन्होंने अयोध्या की स्थापना की। इस महान वंश में राजा हरिश्चंद्र, राजा सगर, मां गंगा को धरती पर लाने वाले राजा भगीरथ और राजा दिलीप जैसे तेजस्वी और पराक्रमी राजा हुए। श्री राम के पिता राजा दशरथ इसी श्रृंखला की 62वीं पीढ़ी में हुए।

श्री राम के बाद का वंश (वंशज) | The dynasty (descendants) after Shri Ram

भगवान श्री राम के दो पुत्र हुए, लव और कुश। शास्त्रों के अनुसार, श्री राम ने अपने राज्य को दो भागों में विभाजित किया।

  • लव: लव को उत्तर कोसल का राज्य मिला। इन्होंने श्रावस्ती को अपनी राजधानी बनाया। माना जाता है कि वर्तमान लाहौर शहर की स्थापना लव ने ही की।
  • कुश: इन्हें दक्षिण कोसल का राज्य मिल, जिसकी राजधानी कुशावती थी।

कुश का आगे बढ़ता वंश | The rising dynasty of Kush

पुराणों (खासकर विष्णु पुराण और भागवत पुराण) के अनुसार, कुश के वंश में आगे चलकर राजा अतिथि, निषध, नभ, पुण्डरीक और अग्निवर्ण जैसे राजा हुए। इस वंश में सबसे आखिरी में महाभारत काल के दौरान राजा बृहद्वल का नाम आता है, जो कौरवों की ओर से लड़ते हुए अभिमन्यु के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गए थे।

राम से जुड़ी है जयपुर के कछवाहा राजवंश की कड़ी

कलियुग में सूर्यवंश के राजा सुमित्र को सूर्य या इक्ष्वाकु वंशावली का अंतिम शासक माना जाता है। भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश का वंश भारतीय इतिहास में बहुत गौरवशाली रहा है। शास्त्रों के अनुसार, कुश ने कुशावती को अपनी राजधानी बनाया और दक्षिण कोसल पर राज किया। विष्णु पुराण और रघुवंशम के अनुसार, कुश के बाद उनके पुत्र अतिथि राजा बने। इस वंशावली में निषध, नल, नभ, पुण्डरीक, क्षेमधन्वा और देवानिक जैसे प्रतापी राजा हुए। महाभारत काल में इसी वंश के राजा बृहद्वल हुए। कलियुग में इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र माने जाते हैं। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार, राजस्थान के जयपुर का कछवाहा (कुशवाहा) राजवंश खुद को आज भी राजा कुश का सीधा वंशज मानता है।

श्रीराम की त्रेता से कलियुग तक की वंशावली | Ram's lineage from Treta to Kali Yuga

भगवान राम के दो पुत्र लव और कुश हुए। वंशावली का मुख्य विस्तार कुश के वंश से माना जाता है, जो इक्ष्वाकु वंश को आगे ले गए। प्रभु श्री राम की वंशावली का विष्णु पुराण, भागवत पुराण और रघुवंशम जैसे ग्रंथों में विस्तार से उल्लेख मिलता है। त्रेता युग से लेकर द्वापर युग यानी महाभारत काल और अंत में कलियुग तक का राम जी के वंश का क्रम इस प्रकार है:

1. त्रेता युग: श्री राम के तत्काल वंशज | Treta Yuga: Immediate descendants of Shri Rama

  • प्रभु श्री राम (अयोध्या के राजा)
  • कुश (दक्षिण कोसल के राजा)
  • अतिथि (कुश के पुत्र)
  • निषध
  • नल
  • नभ
  • पुण्डरीक
  • क्षेमधन्वा
  • देवानिक

2. मध्य काल के प्रतापी राजा | Great Kings of Medieval Period

इन राजाओं के काल को रामायण और महाभारत के बीच का संधि काल माना जाता है:

  • अहीनगु
  • पारियात्र
  • दल (या बल)
  • वज्रनाभ
  • शंखण
  • व्युषिताश्व
  • विश्वसह
  • हिरण्यनाभ (कौशल्य)
  • पुष्य
  • ध्रुवसंधि

3. महाभारत काल (द्वापर युग के अंत में) | Mahabharata Period (at the end of Dvapara Yuga)

माना जाता है, महाभारत के युद्ध के समय श्री राम के वंशज कौरवों की ओर से लड़े थे:

  • अग्निवर्ण
  • शीघ्र
  • मरु (शास्त्रों के अनुसार ये आज भी योग शक्ति से जीवित हैं और कलियुग के अंत में पुनः सूर्यवंश की स्थापना करेंगे)
  • प्रसुश्रुत
  • सुसंधि
  • अमर्ष
  • विश्रुतवान
  • बृहद्बल (यह महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए थे)

4. कलियुग: अंतिम शासक | Kali Yuga: The Last Ruler

मान्यता है कि महाभारत के बाद इस वंश के राजाओं ने मगध और कौशल क्षेत्र पर शासन जारी रखा:

  • बृहत्क्षण
  • उरुक्षय
  • वत्सव्युह
  • प्रतिव्योम
  • दिवाकर
  • सहदेव
  • बृहदश्व
  • भानुरथ
  • प्रतीकाश्व
  • सुप्रतीक
  • मरुदेव
  • सुनक्षत्र
  • अन्तरीक्ष
  • सुवर्ण
  • अमित्रजित
  • बृहद्वाज
  • धर्र्मी
  • कृतंजय
  • रणंजय
  • संजय
  • शाक्य (माना जाता है कि गौतम बुद्ध इसी शाखा से थे)
  • शुद्धोदन
  • सिद्धार्थ (गौतम बुद्ध)
  • राहुल
  • प्रसेनजित
  • क्षुद्रक
  • कुलक
  • सुरथ
  • सुमित्र

राजा सुमित्र को इक्ष्वाकु वंश का अंतिम शासक माना जाता है। हालांकि, इसके बाद के और वर्तमान में भी कई राजपरिवार प्रभु श्री राम के वंशज होने का दावा करते हैं।

संदर्भ (References):

  • श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण: (बाल कांड - वंश वर्णन)
  • विष्णु पुराण और भागवत पुराण: (सूर्यवंश की वंशावली)
  • रघुवंशम: (महाकवि कालिदास कृत)

{अस्वीकृति (Disclaimer): यह लेख शास्त्रों के संदर्भों और मान्यताओं के आधार पर लिखा गया है। हम किसी बात की पूर्ण सटीकता का दावा नहीं करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए धार्मिक विशेषज्ञ या इतिहासकार से मिल सकते हैं।}

ये भी पढ़ें

दुनिया का सबसे बड़ा और भारी शिवलिंग पहुंचा बिहार! इस दिन से शुरु होंगे दर्शन
धर्म
Duniya ka sabse bada shivling

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

19 Jan 2026 03:49 pm

Published on:

19 Jan 2026 02:47 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / अब भी मौजूद है श्रीराम के वंशज? शास्त्रों में छुपा है वंशावली का अद्भुत गणित!

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Panchang 20 January 2026: आज का पंचांग: सिद्धि और द्विपुष्कर योग में चमकेगा भाग्य, चौघड़िया देख करें शुभ काम

Aaj Ka Panchang 20 January 2026
धर्म/ज्योतिष

शनि नक्षत्र गोचर: 3 राशियों पर बरसेगा पैसा, कमाई में होगा जबरदस्त उछाल

Shani Nakshatra Parivartan 2026
धर्म/ज्योतिष

9 दिन, 9 प्रसाद: माघ गुप्त नवरात्रि में माता को क्या अर्पित करें

Magh Gupt Navratri Begins Today
धर्म और अध्यात्म

बच्चे कभी नहीं छुएंगे मोबाइल! प्रेमानंद जी ने बताई तरकीब

Premanand ji Maharaj Latest Pravachan In Hindi
धर्म और अध्यात्म

पंचांग 19 जनवरी 2026: जानिए शुभ मुहूर्त, दिशा शूल और गुप्त नवरात्र

Aaj Ka Panchang 19 January 2026
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.