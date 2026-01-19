अब भी मौजूद है श्रीराम के वंशज? शास्त्रों में छुपा है वंशावली का अद्भुत गणित!

कलियुग में सूर्यवंश के राजा सुमित्र को सूर्य या इक्ष्वाकु वंशावली का अंतिम शासक माना जाता है। भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश का वंश भारतीय इतिहास में बहुत गौरवशाली रहा है। शास्त्रों के अनुसार, कुश ने कुशावती को अपनी राजधानी बनाया और दक्षिण कोसल पर राज किया। विष्णु पुराण और रघुवंशम के अनुसार, कुश के बाद उनके पुत्र अतिथि राजा बने। इस वंशावली में निषध, नल, नभ, पुण्डरीक, क्षेमधन्वा और देवानिक जैसे प्रतापी राजा हुए। महाभारत काल में इसी वंश के राजा बृहद्वल हुए। कलियुग में इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र माने जाते हैं। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार, राजस्थान के जयपुर का कछवाहा (कुशवाहा) राजवंश खुद को आज भी राजा कुश का सीधा वंशज मानता है।