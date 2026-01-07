7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

धर्म

दुनिया का सबसे बड़ा और भारी शिवलिंग पहुंचा बिहार! इस दिन से शुरु होंगे दर्शन

दुनिया का सबसे बड़ा और भारी शिवलिंग बिहार के इस जिले में, दिलचस्प खासियत!

2 min read
Google source verification

भारत

image

Adarsh Thakur

Jan 07, 2026

Duniya ka sabse bada shivling

Worlds Biggest and Heavy Shivling News: दुनिया के सबसे बड़े और भारी शिवलिंग के करें दर्शन। (फोटोः एआई)

Religon Dharm News, पूर्वी चंपारण (कैथवलिया): श्रद्धा, सब्र और स्थापत्य कला का एक अद्भुत संगम बिहार की धरती पर जीवंत हो उठा है। पिछले दिनों जब हर-हर महादेव के उद्घोष से चंपारण की हवाएं गूंजी, तो लगा मानो साक्षात् महादेव आशीर्वाद देने आ गए हों। तमिलनाडु के महाबलीपुरम से करीब 21,00 किलोमीटर की लंबी और ऐतिहासिक यात्रा तय कर विश्व का सबसे बड़ा और भारी एकाश्म (Monolithic) शिवलिंग अब अपनी मंजिल, विराट रामायण मंदिर पहुंच चुका है।

तराशने में लगे 10 साल

यह केवल एक पत्थर नहीं, बल्कि 10 साल की कठोर तपस्या का परिणाम है। काले ग्रेनाइट के एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया यह शिवलिंग 33 फीट ऊंचा है। इसका वजन 210 टन है। इसे लाने के लिए विशेष ट्रेलरों का सहारा लिया गया। करीब 40 दिनों की यात्रा के बाद, जब यह बिहार की सीमा में पहुंचा, तो भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। फूलों की वर्षा और शंखनाद के बीच हजारों श्रद्धालुओं ने पलक-पावड़े बिछाकर भोलेनाथ का स्वागत किया। यह नजारा ऐसा था, मानो भक्त साक्षात शिव के दर्शन कर रहे हों।

2026 में होगा ऐतिहासिक अभिषेक

महावीर मंदिर न्यास (पटना) इस अद्भुत मंदिर को बना रहा है। यह विराट रामायण मंदिर, दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक केंद्रों में से एक होगा। इस मंदिर परिसर में कुल 18 मंदिर होंगे, जिनमें यह विशाल शिवलिंग मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा।

स्थापना की तिथि: 21 जनवरी 2026 (संभावित)

विशेषता: दुनिया का सबसे बड़ा और वजनी शिवलिंग।

यह क्षण, बिहार के धार्मिक पर्यटन के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा। भक्तों को अब उस पल की प्रतीक्षा है, जब जनवरी 2026 में इस महाकाय शिवलिंग का जलाभिषेक होगा और आस्था का यह केंद्र पूरी दुनिया का मन मोहेगा।

ये भी पढ़ें

कभी नहीं टूटेंगे रिश्ते, Gaur Gopal Das ने बता दिया आसान सॉल्यूशन!
धर्म
Gaur Gopal Das on REealtionship issues

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Jan 2026 03:54 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion News / दुनिया का सबसे बड़ा और भारी शिवलिंग पहुंचा बिहार! इस दिन से शुरु होंगे दर्शन

बड़ी खबरें

View All

धर्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Makar Sankranti 2026 Date & Time: मकर संक्रांति कब है, जानें शुभ मुहूर्त और जरूरी नियम

Makar Sankranti 2026(PC: GEMINI GENERATED)
धर्म/ज्योतिष

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति के दिन न करें ये बड़ी भूल, वरना आ सकती हैं मुश्किलें

मकर संक्रांति 2026 (pc: gemini AI)
धर्म/ज्योतिष

Grah Yudh 2026: आज शुक्र-मंगल की टक्कर से रिश्तों में आएगा भूचाल, जानें पूरा असर

Venus Mars Planetary War 2026 (pc: gemini generated)
धर्म/ज्योतिष

तिल कुटा चौथ पर चौथ माता की पूजा, महिलाओं ने की अखंड सौभाग्य व सुख-समृद्धि की कामना

अलवर

रिश्तों में नहीं आएगा टकराव, गोपाल दास ने बताया हल!

Gaur Gopal Das on REealtionship issues
धर्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.