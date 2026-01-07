दुनिया का सबसे बड़ा और भारी शिवलिंग पहुंचा बिहार! इस दिन से शुरु होंगे दर्शन

यह केवल एक पत्थर नहीं, बल्कि 10 साल की कठोर तपस्या का परिणाम है। काले ग्रेनाइट के एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया यह शिवलिंग 33 फीट ऊंचा है। इसका वजन 210 टन है। इसे लाने के लिए विशेष ट्रेलरों का सहारा लिया गया। करीब 40 दिनों की यात्रा के बाद, जब यह बिहार की सीमा में पहुंचा, तो भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। फूलों की वर्षा और शंखनाद के बीच हजारों श्रद्धालुओं ने पलक-पावड़े बिछाकर भोलेनाथ का स्वागत किया। यह नजारा ऐसा था, मानो भक्त साक्षात शिव के दर्शन कर रहे हों।