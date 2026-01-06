6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

धर्म

कभी नहीं टूटेंगे रिश्ते, Gaur Gopal Das ने बता दिया आसान सॉल्यूशन!

Relation Tips by Gaur Gopal Das: आज के दौर में रिश्तों में लड़ाई मुख्य समस्या है। इस आर्टिकल गौर गोपाल दास से समझिए, माडर्न रिलेशनशिप के नए जमाने के सॉल्यूशन।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Adarsh Thakur

Jan 06, 2026

Gaur Gopal Das on REealtionship issues

Gaur Gopal Das Love Life tips: गौर गोपाल दास से समझें, रिश्तों को कैसे बचाएं? (फोटोः एआई)

Gaur Gopal Das on Relationship: धार्मिक वक्ता गौर गोपाल दास ने रिलेशनशिप पर गहरी बात समझाई है। वे स्मिता प्रकाश के साथ हाल ही, पोडकास्ट में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने मॉडर्न रिश्तों की लड़ाईयों के नए जमाने के सॉल्यूशन बताए। यदि उनकी बात को ध्यान से पढ़कर, जीवन में उतारा जाए तो, रिश्ते टूटने से बच सकते हैं। इस आर्टिकल में समझिए, लव लाइफ को बिखरने से बचाने के लिए क्या करें?

पॉलिटिकल मतभेद रिश्तों पर भारी?

गौर गोपाल दास कहते हैं कि, आज के डिजिटल युग में, जहां हम स्वाइप राइट करके अपना साथी चुनते हैं, वहां एक नया संकट खड़ा हो गया है, वह है वैचारिक युद्ध। पहले माना जाता था कि, विपरीत स्वभाव और विचारधारा वाले लोग एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन के दौर में विपरीत राजनीतिक विचार, प्रेम की जड़ों को हिला रहे हैं। ऐसे में हमें मतभेद रखना चाहिए, पर मनभेद नहीं।

आजकल रिश्ते क्यों टूट रहे हैं?

गोपाल दास ने कहा कि, सोशल मीडिया के दौर में, राजनीतिक पहचान को हम खुदकी पहचान मान लेते हैं। किसी नेता या पार्टी का समर्थन सिर्फ राय और विचारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लाइफस्टाइल चॉइस बन गया है। जब एक ही छत के नीचे रहने वाले पति-पत्नी या प्रेमी-प्रेमिका अलग-अलग विचारधाराओं का सपोर्ट करते हैं, तो भोजन की मेज बहस का मैदान बन जाती है। हाल के सर्वेक्षण बताते हैं कि, दुनिया भर में लोग अब ऐसे साथी को चुनना पसंद कर रहे हैं, जिनकी राजनीतिक सोच उनसे मेल खाती हो। यानी अब वैचारिक मतभेद, व्यावहारिक मनभेद में बदलने लगे हैं।

रिश्तो में दरार क्यों आती है?

रिश्तों में खलल तब बढ़ती है, जब मतभेद, मनभेद में बदलने लगते हैं। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ हमें यही सिखाते है कि, संवाद (Communication) हर समस्या का हल है। हनुमान जी ने रावण जैसे शत्रु के सामने भी अपना आपा नहीं खोया और उसके गुणों का सम्मान किया। अगर हम अपने साथी के विचारों से सहमत नहीं हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि, हम उनका सम्मान करना छोड दें। कुल मिलाकर यह समझना जरूरी है कि, बातचीत से मसले सुलझते हैं।

रिश्तों को बचाने का सूत्रः 9 और 6

हमें ये समझना चाहिए कि, रिश्तों में अहिंसा केवल शारीरिक ही नहीं होती, बल्कि शब्दों से भी होती है। एक ही सत्य के कई पहलू होते हैं। एक व्यक्ति को जो अंक 9 दिख रहा है, वह दूसरे को 6 दिख सकता है। दोनों अपनी जगह सही हैं, बस उनका दृष्टिकोण अलग है। ऐसे में केवल खुद को ही सही और दूसरे को गलत नहीं समझना चाहिए।

रिश्ता बचाने के लिए क्या करें?

सुनने की कला: जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि सामने वाले को समझने के लिए सुनें।

इंसानियत सर्वोपरि: याद रखें कि पार्टी और विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन परिवार और साथी का साथ जरूरी है।

सम्मान का सीमा: असहमति को अपमान में न बदलें। Agree to Disagree (मतभेदों का सम्मान) के सिद्धांत को अपनाएं।

इतिहास गवाह है कि समाज तब बिखरता है, जब बातचीत खत्म हो जाती है। प्रेम किसी विचारधारा का मोहताज नहीं होना चाहिए। महान चिंतकों ने भी कहा है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं और सम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। अपने रिश्तों को राजनीतिक बहसों की भेंट न चढ़ने दें। हर स्थिति में सम्मान बनाएं रखें। इससे आपके रिश्ते कभी नहीं बिखरेंगे।

ये भी पढ़ें

Vastu Tips : खुद न खरीदें अपना पर्स, वरना खाली हो जाएगी तिजोरी! वास्तु नियमों से सुधारें अपनी गलती
वास्तु टिप्स
Purse Astro Vastu Tips

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Jan 2026 01:10 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion News / कभी नहीं टूटेंगे रिश्ते, Gaur Gopal Das ने बता दिया आसान सॉल्यूशन!

बड़ी खबरें

View All

धर्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

कल्पवास का महत्व: माघ महीने के पर्व क्यों हैं खास? जानें पूजा विधि और पालन के नियम

माघ मास (pc: gemini generated)
धर्म/ज्योतिष

Sakat Chauth 2026: सकट चौथ व्रत आज, जानें और पूजा विधि और नियम

Sakat Chauth Vrat Date 2026
धर्म/ज्योतिष

गुरु गोबिंद सिंह का प्रकाश पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया

अलवर

शनि और राहु का मेल: कैसे बनता है पिशाच योग और क्या होते हैं इसके असर

पिशाच योग (pc: gemini generated)
धर्म/ज्योतिष

मकर संक्रांति के बाद बन रहा रुचक राजयोग, इन राशियों की बदलेगी किस्मत

Ruchak Rajyog 2026 (PC: GEMINI GENERATED)
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.