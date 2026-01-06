कभी नहीं टूटेंगे रिश्ते, Gaur Gopal Das ने बता दिया आसान सॉल्यूशन!

गोपाल दास ने कहा कि, सोशल मीडिया के दौर में, राजनीतिक पहचान को हम खुदकी पहचान मान लेते हैं। किसी नेता या पार्टी का समर्थन सिर्फ राय और विचारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लाइफस्टाइल चॉइस बन गया है। जब एक ही छत के नीचे रहने वाले पति-पत्नी या प्रेमी-प्रेमिका अलग-अलग विचारधाराओं का सपोर्ट करते हैं, तो भोजन की मेज बहस का मैदान बन जाती है। हाल के सर्वेक्षण बताते हैं कि, दुनिया भर में लोग अब ऐसे साथी को चुनना पसंद कर रहे हैं, जिनकी राजनीतिक सोच उनसे मेल खाती हो। यानी अब वैचारिक मतभेद, व्यावहारिक मनभेद में बदलने लगे हैं।