मृत्यु के पहले ही लिख दी जाती है अगले जन्म की स्क्रिप्ट, इन 3 संकेतों से पहचानें अगले जन्म में आप क्या बनेंगे

Agla Janm Kaise Pata Kare: सनातन धर्म के महापुराणों में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। इसमें भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को जीवन, मृत्यु और उसके बाद की यात्रा के गहरे रहस्यों के बारे में समझाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी मृत्यु से पहले ही यह तय हो जाता है कि आपका अगला जन्म कहां और किस रूप में होगा? गरुड़ पुराण के अनुसार, यह पूरी तरह से व्यक्ति के कर्मों और मृत्यु के समय उसके मन की स्थिति पर निर्भर करता है। साथ ही कुछ संकेतों पर गौर कर हम ये पता कर सकते हैं कि अगला जन्म हमें किस योनी में मिलेगा।