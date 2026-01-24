रविवार नहीं, इन दिनों में भी तुलसी तोड़ना पाप, ऐसे करें प्रायच्छित वर्ना घेर सकती है गरीबी

Tulsi kab nahi Todna Chahiye, Religious Fact: सनातन धर्म में तुलसी को केवल पौधा नहीं माना जाता, बल्कि मां के रूप में पूजा जाता है। तुलसी माता को पवित्रता और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार, रविवार के अलाव भी कुछ दिनों में तुलसी के पत्ते तोड़ना सख्त वर्जित होता है। मान्यता है कि रविवार को तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में, इस दिन उन्हें छूने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। यदि आपसे अनजाने में इन दिनों में माता तुलसी को छूने या पत्ता तोड़ने की भूल हो गई हो, तो लेख में बताए गए सरल उपायों से आप इस गलती का प्रायच्छित कर मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बताने वाले हैं, रविवार और वर्जित दिनों में माता तुलसी की पूजा कैसे करना चाहिए।