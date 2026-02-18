Chandra Grahan 2026 खगोलीय दृष्टि से अहम, जानिए इस साल कितने चंद्र ग्रहण लगने वाले हैं और कब

वर्ष 2026 में कुल दो चंद्र ग्रहण होंगे।पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को लगेगा। यह अपेक्षाकृत हल्का ग्रहण माना जा रहा है, जिसमें चंद्रमा पूरी तरह काला नहीं होगा, बल्कि थोड़ा धुंधला या फीका दिखाई दे सकता है। बताया जा रहा है कि यह ग्रहण भारत के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। जहां-जहां यह दृश्य होगा, वहां सूतक काल भी मान्य रहेगा और लोग पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे।दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को लगेगा। यह आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, यानी चंद्रमा का केवल कुछ भाग ही पृथ्वी की छाया में आएगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां इसका धार्मिक प्रभाव नहीं माना जाएगा।