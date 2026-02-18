18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Chandra Grahan 2026 खगोलीय दृष्टि से अहम, जानिए इस साल कितने चंद्र ग्रहण लगने वाले हैं और कब

Chandra Grahan 2026 Kab Hai: साल 2026 खगोल प्रेमियों और आस्था रखने वाले लोगों दोनों के लिए खास रहने वाला है। इस वर्ष आकाश में दो बार चंद्र ग्रहण की घटना घटेगी। वैज्ञानिक रूप से यह एक सामान्य खगोलीय प्रक्रिया है, लेकिन भारतीय परंपरा में इसे विशेष महत्व दिया जाता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Feb 18, 2026

Grahan time in India, 2026 में पहला ग्रहण कब है, 3 March 2026 Grahan time in India,

Astronomically Significant Lunar Eclipse 2026|फोटो सोर्स- Freepik

Chandra Grahan 2026: साल 2026 की शुरुआत में ही खगोलीय घटनाओं का एक दिलचस्प संयोग बन रहा है। इस साल पहला खग्रास चंद्रग्रहण 3 मार्च को होने वाला है, जो खगोलशास्त्रियों और ज्योतिषियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। इस ग्रहण के साथ ही यह सवाल उठता है कि 2026 में और कितने चंद्र ग्रहण होंगे और उनका प्रभाव किस प्रकार रहेगा। जानिए इस साल की प्रमुख खगोलीय घटनाओं और उनके प्रभाव के बारे में।

Khagras Chandra Grahan: पहला चंद्रग्रहण खगोलीय रूप से बेहद खास

वैज्ञानिक दृष्टि से जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच इस प्रकार आ जाती है कि सूर्य की रोशनी सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, तब चंद्र ग्रहण होता है। यह घटना केवल पूर्णिमा के दिन ही संभव है। चंद्र ग्रहण तीन प्रकार के होते हैं पूर्ण, आंशिक और उपच्छाया।जब चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की गहरी छाया (उम्ब्रा) में प्रवेश कर जाता है, तब उसे खग्रास चंद्र ग्रहण कहा जाता है। वर्ष 2026 में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 2 मार्च को है, और इसी अवधि में यह विशेष ग्रहण घटित होगा।

2026 में कितने चंद्र ग्रहण लगेंगे?

वर्ष 2026 में कुल दो चंद्र ग्रहण होंगे।पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को लगेगा। यह अपेक्षाकृत हल्का ग्रहण माना जा रहा है, जिसमें चंद्रमा पूरी तरह काला नहीं होगा, बल्कि थोड़ा धुंधला या फीका दिखाई दे सकता है। बताया जा रहा है कि यह ग्रहण भारत के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। जहां-जहां यह दृश्य होगा, वहां सूतक काल भी मान्य रहेगा और लोग पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे।दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को लगेगा। यह आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, यानी चंद्रमा का केवल कुछ भाग ही पृथ्वी की छाया में आएगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां इसका धार्मिक प्रभाव नहीं माना जाएगा।

चंद्र ग्रहण का समय (2026 Chandra Grahan Kab Lagega)

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 3 मार्च 2026 का ग्रहण दोपहर लगभग 3 बजकर 20 मिनट से शुरू होकर शाम 6 बजकर 47 मिनट तक रहेगा। सूर्यास्त के समय इसका असर अधिक स्पष्ट हो सकता है, जिससे देश के कई क्षेत्रों में इसे देखा जा सकेगा। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान पूजा-पाठ, मंत्र जाप और ध्यान करना शुभ माना जाता है, जबकि नए या मांगलिक कार्यों से परहेज किया जाता है।

ये भी पढ़ें

Budh Ast: 28 फरवरी से बदल सकती है किस्मत…कन्या, मिथुन समेत इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन पीरियड
राशिफल
Lucky Zodiac Signs 2026 , Horoscope February 2026 , Budh Ast Rashifal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

18 Feb 2026 03:03 pm

Published on:

18 Feb 2026 02:59 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Chandra Grahan 2026 खगोलीय दृष्टि से अहम, जानिए इस साल कितने चंद्र ग्रहण लगने वाले हैं और कब

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Holika Dahan 2026: 2 मार्च को जलेगी होलिका, भद्रा का साया रहेगा या नहीं? जानें शुभ मुहूर्त

Bhadra Kaal 2026, Holika Dahan Bhadra Time, Bhadra Shadow on Holika Dahan,
धर्म और अध्यात्म

Chandra Grahan 2026 : चंद्र ग्रहण के नियमों के बीच जानें होली खेलने का सही समय

Chandra Grahan 2026
धर्म और अध्यात्म

Aaj Ka Tarot Rashifal: कुंभ पर बरस सकती है बृहस्पति की कृपा, धनु को रहना होगा अलर्ट! जानें बाकी राशियों का भविष्य

tarot Tarot card reading online, Tarot Horoscope, Tarot horoscope,
राशिफल

बंगाल में होली के दिन दोल उत्सव में दिखती है विविधता

कोलकाता

Panchang: आज का पंचांग 19 फरवरी 2026: आज का चौघड़िया, शुभ मुहूर्त, राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 19 February
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.