Guru Margi: मिथुन राशि में गुरु की सीधी चाल: मार्च में इन 4 राशियों की लगेगी लॉटरी, चमक जाएगा भाग्य

Guru Margi: अगर पिछले कुछ महीनों से आपके काम अटक रहे थे या मेहनत के बावजूद नतीजे नहीं मिल रहे थे, तो खुश हो जाइए। ग्रहों के राजा और सुख-सौभाग्य के प्रदाता गुरु (बृहस्पति) अब अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। 11 नवंबर 2025 से उल्टी चाल (वक्री) चल रहे गुरु अब 11 मार्च 2026 को मिथुन राशि में मार्गी यानी सीधी चाल शुरू करेंगे।