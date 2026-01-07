7 जनवरी 2026,

बुधवार

राशिफल

Aaj ka Tarot Rashifal 8 January 2026 : टैरो कार्ड्स का संकेत: 8 जनवरी 2026 को कौन सी राशि करेगी तरक्की, किसे संभलकर रहना होगा?

Today Tarot Horoscope : टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानें 8 जनवरी 2026 का टैरो राशिफल। मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए क्या लेकर आया है नया दिन ।

Nitika Sharma
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Jan 07, 2026

Today Tarot Horoscope

Today Tarot Horoscope : टैरो राशिफल 8 जनवरी 2026 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj ka Tarot Rashifal 8 January 2026 : टैरो कार्ड्स केवल भविष्य की झलक ही नहीं देते, बल्कि हमारे वर्तमान निर्णयों को सही दिशा भी दिखाते हैं। 8 जनवरी 2026 का टैरो राशिफल यह बताने में मदद करेगा कि आज का दिन आपके लिए किस तरह के अवसर, चुनौतियां और बदलाव लेकर आ रहा है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं। (Today Tarot Horoscope Thursday)

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा लेकिन, इस राशि के जो लोग लेखन या रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं उनके लिए दिन शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र से संबंधित यात्राएं लाभकारी सिद्ध होंगी। साझेदारी के कार्यों में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आज आपका रुझान ब्रांडेड वस्तुओं की तरफ ज्यादा रहेगा। जिस वजह से आपका काफी खर्च भी हो सकता है।

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन विपरीत परिस्थितियों में भी लाभ दिलाएगा। पैतृक धन-संपत्ति से संबंधित मामलों में अच्छे योग बनते हैं। आज आपको छोटे से प्रयास से भी बड़ी सफलता मिल सकती है। अनुपयोगी या गैर-जरूरी वस्तुओं पर धन खर्च होने का योग है, इसलिए सोच समझकर ही कोई निर्णय लें।

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन मान सम्मान के साथ साथ आर्थिक प्रतिष्ठा बढ़ाने का अवसर देगा। व्यापार विस्तार के नए अवसर प्राप्त होंगे। सामाजिक रिश्तों से धन लाभ के योग भी बनते हैं। लेकिन, आज आपको खर्चों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। आज आप अपने जीवनसाथी पर कुछ पैसा खर्च भी कर सकते हैं। जिससे रिश्तों में मधुरता रहेगी।

कर्क टैरो राशिफल (Cancer Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोगों के लिए दिन स्वास्थ्य के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रहेगा। क्योंकि, आज छोटी-मोटी शारीरिक परेशानियां कार्यक्षेत्र में मन नहीं लगाने देंगी। आपको सलाह है कि किसी भी विवाद में पड़ने से बचें। आपको सलाह है कि आज जमीन-जायदाद या मकान से जुड़े बड़े निर्णय लेने से फिलहाल बचें।

Numerology 2026: 1 से 5 मूलांक वाले जानें 2026 कैसा रहने वाला है?

सिंह टैरो राशिफल (Leo Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन नए विचार और नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए लाभकारी साबित होगा। वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों से प्रसन्न होंगे। नौकरीपेशा लोगों के ट्रांसफर होने के योग हैं। आर्थिक रूप से दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। बैंक, बीमा या निवेश से संबंधित निर्णय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे।

कन्या टैरो राशिफल (Virgo Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में सुविधाओं को बढ़ाने और ऑफिस में बेहतर बनाने पर धन खर्च करना पड़ सकता है। आज आपके करियर में प्रगति होने की संभावनाएं हैं। आज आपको शोहरत और सम्मान दोनों प्राप्त होगा। यदि आप पारिवारिक व्यापार से जुड़े हैं तो विशेष लाभ होगा।

तुला टैरो राशिफल (Libra Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का है। नौकरीपेशा वर्ग के लोग साहस के साथ अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आज आपको सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर काम करने से सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में दिन बहुत ही अनुकूल रहने वाला है।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन नए कार्यों या नए व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए उत्तम रहने वाला है। आज आप आप भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे जिससे आप आसानी से लोगों के साथ अपने संबंध मजबूत कर लेंगे। साथ ही आज निवेश करने पर धन खर्च हो सकता है।

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन आय में वृद्धि और पदोन्नति कराने वाला रहेगा। वेतन में बढ़ोतरी के योग भी बनते हैं। साथ ही आज सामाजिक रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन कामकाज की व्यस्तता निजी जीवन पर असर डाल सकती है। आपको सलाह है कि आज थोड़ा बचत की तरफ ही ध्यान दें।

मकर टैरो राशिफल (Capricorn Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन विदेशी स्रोतों से लाभ प्राप्त कराने वाला होगा। व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। लेकिन, आपको सलाह है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उसके फायदे और नुकसान का भली-भांति विचार करें।

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना के मुताबिक कुंभ राशि के जातक अपनी सामाजिक नेटवर्किंग क्षमता से नए दोस्त और नए संपर्क बनाने में सफल रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी दक्षता और मेहनत वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी। व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है। आपकी लोकप्रियता और सम्मान में बढ़ोतरी होगी।

मीन टैरो राशिफल (Pisces Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं की मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में बदलाव लेकर आएगा। इस बदलाव से आपको असहजता महसूस होगी। ऑफिस में अव्यवस्था के हालात बन सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से समय अच्छा है,लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा।

