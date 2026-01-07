Mercury- Mars Zodiac war: 8 जनवरी को बुध- मंगल का टकराव, जानिए करियर पर इसका क्या होगा असर

chathgpt
Mercury- Mars Zodiac war: ज्योतिष शास्त्र में बुद्धि ग्रह को बुद्धि और संचार का कारक माना जाता है। वहीं मंगल को साहस, ऊर्जा और आवेग का कारक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब ये दोनों ग्रह आपस में टकराते हैं तो व्यक्ति के बीच में तनाव की स्थिति पैदा होती है। इसके साथ ही काम में जल्दबाजी होने लगती है। जिसके कारण सारे काम बिगड़ने लगते हैं और बिना सोचे समझे निर्णय लेने के कारण सारे काम बिगड़ जाते हैं। 8 जनवरी 2026 के दिन ये दोनों ग्रह आपस में टकराने वाले हैं। आइए जानते हैं इनका राशियों पर क्या असर होगा।
बुध और मंगल के टकराव के समय में व्यक्ति को करियर को लेकर बहुत सारी सावधानियां बरतनी होगी। इस दौरान आप बिना कुछ सोचे समझें मेल कर सकते हैं। इसके साथ ऑफिस में किसी के साथ भी आपका वाद- विवाद हो सकता है। आपका दिमाग आपके काबू में नहीं होगा। जिसके कारण आप अपनी जरूरी मींटिग में भी किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। सीनियर्स या कलीग्स से बहस हो सकती है। गलत शब्दों का प्रयोग करने के कारण कार्यस्थल पर काम इमेज खराब हो सकता है।
मेष राशि
मेष राशि के जातक पर बुध और मंगल के टकराने का गरहा असर होगा। मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल होता है। आज के दिन आप किसी से भी बिना बात के विवाद कर सकते हैं। इस दौरान आप गुस्से से किसी को भी तुरंत जवाब देने से बचें। आपके ऐसे व्यवहार के कारण आपकी बहस किसी के साथ भी हो सकती है।
मिथुन राशि
इस समय में मिथुन राशि वालों को बुध ग्रह काबू में करना चाहेंगे। वहीं मंगल ग्रह आपको बुध ग्रह के विरोध में करना चाहेंगे। जिसके कारण 8 जनवरी को आप अपनी भाषा में तीखापन ला सकते हैं। आपको बहुत जल्दी किसी भी बात पर गुस्सा आ सकता है। आपकी बातों को गलत अर्थ निकाला जा सकता है। आपके साथ काम करने वाले लोग आपके इस व्यवहार की निंदा करते हुए नजर आएंगे।
मकर राशि
मंगल और बुध ग्रह के टकराव से आपका व्यवाहर ज्यादा सख्त हो सकता है। इसके साथ ही आप लोगों की आलोचना करते नजर आ सकते हैं। मंगल के प्रकोप के कारण आप अपने काम की समय सीमा में काम को ना करने में सक्षम हो सकते हैं। जिसके कारण आपको अपने ऑफिस में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
8 जनवरी के दिन आप इन परेशानियों से बचने के लिए इन उपायों का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी काम के मैसेज या ईमेल को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़कर भेजें। इसके साथ किसी भी बात का उत्तर गुस्से में देने से पहले दस बार सोचें। ऑफिस में विवादास्पद मुद्दों से अपनी दूरी बनाकर रखें। इसके साथ ही अपने मन को शांत रखें और अपनी भाषा में मधुरता लाने का प्रयास करें।
