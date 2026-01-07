7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

धर्म/ज्योतिष

Gemstone For Student: यदि पढ़ाई में नहीं लगता मन तो धारण करें ये रत्न, खुल जाएगा तरक्की का रास्ता

Gemstone For Student: रत्नों का हमारे जीवन में बहुत ही खास महत्व है। रत्न शास्त्र में कुछ ऐसे रत्नों का जिक्र किया गया है, जिसको धारण करने से पढ़ाई में बहुत मन लगता है। ऐसे में चलिए जानते हैं पढ़ाई में मन लगाने के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Jan 07, 2026

Gemstone For Student

istock

Gemstone For Student: रत्नों को केवल ग्रहों को शांत करने या जीवन में सुख, समृद्धि पाने के लिए ही नहीं धारण किया जाता है, बल्कि रत्नों को धारण करने से विद्यार्थियों का पढ़ाई में भी मन लगता है। यदि जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उन लोगों को ज्योतिष के कथानुसार रत्न शास्त्र में बताए गए, इस खास रत्न को धारण करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस रत्न को पहनने से बच्चों में एकग्रता बढ़ती है और पढ़ाई में मन लगता है। इन खास रत्नों को पहनने से आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। जिसके कारण हमें हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं हमें रत्न शास्त्र के अनुसार किन रत्नों को धारण करना चाहिए।

पढ़ाई में मन लगाने के लिए पहनने ये रत्न

पन्ना रत्न
पन्ना रत्न को बुध ग्रह का रत्न माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को ज्ञान, बुद्धि और संचार का कारक माना जाता है। इस रत्न को धारण करने से व्यक्ति के अंदर बुद्धि का विकास होता है और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। एकग्रता बढ़ाने के लिए भी रत्न लाभकारी सिद्ध होता है। पन्ना रत्न सोचने समझने की क्षमता को भी बढ़ावा मिलता है। इस रत्न को बुधवार के दिन धारण करना बहुत ही शुभ होता है।

माणिक्य रत्न
इस रत्न को सूर्य का रत्न माना जाता है। सूर्य को शक्ति, नेतृत्व और आत्मबल का कारक माना गया है। इस रत्न को पहनने से व्यक्ति के भीतर आलस्य दूर होता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इसके साथ ही ज्ञान में भी वृद्धि होती है। इस रत्न को पहनने से व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। माणिक्य रत्न को रविवार के दिन धारण करना चाहिए।

पुखराज रत्न
पुखराज रत्न का संबंध गुरु ग्रह से होता है। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत गुरु ग्रह को ज्ञान, ऊर्जा अध्यात्म का कारक माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। वो लोग जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं। पुखराज रत्न को धारण करने से ज्ञान बढ़ता है। इसके साथ व्यक्ति के भीतर अध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए ये रत्न बहुत ही उपयोगी होता है। इस रत्न को आप शुद्ध करके गुरुवार के दिन पहन सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Jan 2026 02:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Gemstone For Student: यदि पढ़ाई में नहीं लगता मन तो धारण करें ये रत्न, खुल जाएगा तरक्की का रास्ता

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Magh Gupt Navratri 2026: माघ मास की गुप्त नवरात्रि कब से हो रही है शुरू, यहां जानिए तिथि और शुभ मुहूर्त

Magh Gupt Navratri 2026
धर्म/ज्योतिष

Mercury- Mars Zodiac war: 8 जनवरी को बुध- मंगल का टकराव, जानिए करियर पर इसका क्या होगा असर

Mercury- Mars Zodiac war
धर्म/ज्योतिष

Aaj ka Tarot Rashifal 8 January 2026 : टैरो कार्ड्स का संकेत: 8 जनवरी 2026 को कौन सी राशि करेगी तरक्की, किसे संभलकर रहना होगा?

Today Tarot Horoscope
राशिफल

Magh Mela 2026: माघ मेला 2026 प्रयागराज: स्नान तिथियां, कल्पवास, संगम और महाशिवरात्रि तक का पूरा धार्मिक उत्सव

Magh Mela 2026
धर्म और अध्यात्म

Samudrik Shastra: नाक पर तिल होने का क्या मतलब होता है? जानिए क्या कहता है सामुद्रिक शास्त्र

Samudrik Shastra
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.