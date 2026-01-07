Gemstone For Student: यदि पढ़ाई में नहीं लगता मन तो धारण करें ये रत्न, खुल जाएगा तरक्की का रास्ता

Gemstone For Student: रत्नों को केवल ग्रहों को शांत करने या जीवन में सुख, समृद्धि पाने के लिए ही नहीं धारण किया जाता है, बल्कि रत्नों को धारण करने से विद्यार्थियों का पढ़ाई में भी मन लगता है। यदि जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उन लोगों को ज्योतिष के कथानुसार रत्न शास्त्र में बताए गए, इस खास रत्न को धारण करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस रत्न को पहनने से बच्चों में एकग्रता बढ़ती है और पढ़ाई में मन लगता है। इन खास रत्नों को पहनने से आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। जिसके कारण हमें हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं हमें रत्न शास्त्र के अनुसार किन रत्नों को धारण करना चाहिए।