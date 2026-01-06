Gemstone: इन खास रत्नों को धारण करने से पलट जाती है किस्मत, जानिए इनको धारण करने के नियम

Gemstone: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की शांति और जीवन में तरक्की के लिए रत्नों को पहनने की सलाह दी जाती है। रत्नों को हमेशा अपनी राशि के अनुसार और ज्योतिष सलाह के बाद ही धारण करना चाहिए। रत्न शास्त्र में हर रत्न का संबंध किसी ना किसी ग्रह से बताया गया है। यदि हम गलत रत्नों को पहनते हैं तो इसका हमें फायदे की जगह नुकसान झेलना पड़ सकता है। आज के दौर में हर कोई चाहता है कि हम बहुत कामयाब बनने, लेकिन आपने देखा होगी कि मेहनत के बाद भी सफलता हाथ नहीं आती है। ऐसे में व्यक्ति को ज्योतिष सलाह के बाद अपनी राशि के अनुसार रत्न शास्त्र में बताए गए कुछ खास रत्न को धारण करने की सलाह की जाती है। आइए जानते हैं बंद किस्मत का दरवाजा खोलने की लिए किन रत्नों को पहनना चाहिए।