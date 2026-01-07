Samudrik Shastra: नाक पर तिल होने का क्या मतलब होता है? जानिए क्या कहता है सामुद्रिक शास्त्र

Samudrik Shastra: हर व्यक्ति के शरीर के किसी ना किसी हिस्से पर आपको तिल देखने को मिल जाता है। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के हर हिस्से पर तिल का अलग- अलग मतलब बताया गया है। शरीर के किसी हिस्से पर तिल होना शुभ होता है, तो वहीं किसी हिस्से पर तिल होना अशुभ होता है। आपने बहुत से लोगों के नाक पर तिल देखा होगा। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार नाक पर तिल होना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि नाक पर मौजूद तिल व्यक्ति का केवल सौंदर्य ही नहीं बढ़ाता, बल्कि उसकी कामयाबी और भाग्य में भी बहुत सहायक होता है। आइए यहां जानते हैं नाक पर तिल होने का क्या है मतलब।