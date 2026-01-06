Mangladitya Yog 2026: जनवरी के महीने में बनेगा मंगलादित्य योग, इन राशियों को मिलेगा धन का लाभ

Mangladitya Yog 2026: जनवरी का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ही खास रहने वाला है। इस महीने में 9 जनवरी 2026 को शुक्रवार के दिन सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह एक साथ एक राशि में विराजमान होंगे। शाम के 5 बजे ये शुभ संयोग होगा। मंगलादित्य योग शक्ति, साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला माना जाता है। जनवरी का मंगलादित्य योग कुछ राशि के जातक के लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। इस योग से इन राशियों के जातक के धन में वृद्धि होगी और नेतृत्व क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। आइए जाने कि मंगलादित्य योग से किन राशि वालों को फायदा मिलेगा।