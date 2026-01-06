6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

धर्म/ज्योतिष

Mangladitya Yog 2026: जनवरी के महीने में बनेगा मंगलादित्य योग, इन राशियों को मिलेगा धन का लाभ

Mangladitya Yog 2026: सूर्य और मंगल की युति से मंगलादित्य योग बनता है। जनवरी के महीने में मंगलादित्य योग बनने जा रहा है। ये योग कुछ राशि वालों के लिए लाभकारी रहने वाला है। ऐसे में चलिए जानते हैं इस योग से किन राशियों को लाभ मिलेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Jan 06, 2026

Mangladitya Yog 2026

istock

Mangladitya Yog 2026: जनवरी का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ही खास रहने वाला है। इस महीने में 9 जनवरी 2026 को शुक्रवार के दिन सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह एक साथ एक राशि में विराजमान होंगे। शाम के 5 बजे ये शुभ संयोग होगा। मंगलादित्य योग शक्ति, साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला माना जाता है। जनवरी का मंगलादित्य योग कुछ राशि के जातक के लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। इस योग से इन राशियों के जातक के धन में वृद्धि होगी और नेतृत्व क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। आइए जाने कि मंगलादित्य योग से किन राशि वालों को फायदा मिलेगा।

इन राशियों को मिलेगा लाभ

मेष राशि
मेष राशि के जातक के लिए योग बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। इस योग के समय में आपके सारे अटके हुए काम पूरे होंगे। इसके साथ ही आपकी आय में वृद्धि होगी। नौकरी करने वाले लोगों को नई नौकरी मिल सकती है। इस दौरान आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कारोबार में अच्छा लाभ मिलने की संभावना है।

सिंह राशि
सिंह राशि के जातक के लिए ये योग बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। इस दौरान आपकी मेहनत रंग ला सकती है। बिजनेस में कोई डील पक्की हो सकती है। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। इसके साथ ही समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा।

धनु राशि
धनु राशि के लिए मंगलादित्य योग बहुत ही शुभ रहेगा। इस दौरान आपके आय में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके साथ ही व्यापार में तरक्की होगी। काम के नये अवसर खुलेंगे। इसके साथ ही अगर आपको कोई काम रुका हुआ है तो वो पूरा हो सकता है। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Jan 2026 05:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Mangladitya Yog 2026: जनवरी के महीने में बनेगा मंगलादित्य योग, इन राशियों को मिलेगा धन का लाभ

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

30 के बाद पलट जाती है इन 2 राशियों की किस्मत

Shani Dev Changes Life After 30
धर्म/ज्योतिष

माघ स्नान घर पर ऐसे करें

Magh Snan Ghar Par Kaise Karein
धर्म और अध्यात्म

काम और भोजन किस दिशा में करें? जानिए चारों दिशाओं का प्रभाव और सही उपयोग

direction (pc: gemini generated)
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal 7 January: आज का राशिफल: सूर्य-चंद्रमा की बदली चाल, इन 5 राशियों के लिए लेकर आई है खुशियों की सौगात

Aaj Ka Rashifal 7 January
राशिफल

इस दिशा में लगाएं कपल फोटोः वास्तु टिप्स

Vastu Tips for Couple Photo
वास्तु टिप्स
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.