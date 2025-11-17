Lucky God According to Birth Date : जन्मतिथि के अनुसार जानें अपना ‘भाग्यशाली देवता’, इनकी कृपा से मिल सकती है जीवन में अपार समृद्धि

Lucky God According to Birth Date : वैदिक ज्योतिष में अपनी जन्मतिथि से अपने इष्ट देवता को जानना हमेशा दिलचस्प रहा है। जो लोग नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि इष्ट देवता वह देवता हैं जिनसे हम स्वाभाविक रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं। इन्हें हमारी आंतरिक शक्तियों, आध्यात्मिक प्राथमिकताओं और जीवन पथ को प्रभावित करने वाली एक मार्गदर्शक शक्ति माना जाता है। जहाँ पुरानी परंपरा किसी के इष्ट देवता को वंश या अंतर्ज्ञान से जोड़ती है, वहीं कई ज्योतिषी और अंकशास्त्री इसे आपकी जन्मतिथि के एकल अंक से जोड़ते हैं। 1 से 9 तक हर अंक एक ग्रह से, और हर ग्रह एक खास देवता से जुड़ा है। इसी आधार पर आप जान सकते हैं कि कौन सा देवता आपके स्वभाव और जीवन के सबसे करीब है। आइए, सीधे-सीधे हर जन्मतिथि के अनुसार इष्ट देवता जानते हैं।