Lucky God According to Birth Date : जन्मतिथि के अनुसार जानें अपना ‘भाग्यशाली देवता’, इनकी कृपा से मिल सकती है जीवन में अपार समृद्धि

Lucky God According to Birth Date : जन्म की तारीख के एकल अंक से जानें कि आपका इष्ट देवता कौन है! अंक 1 से 9 तक के लिए सूर्य, शिव, विष्णु, कृष्ण, हनुमान समेत सभी भाग्यशाली देवताओं के नाम और पूजा के सरल उपाय। जानें कैसे इनकी कृपा से जीवन में अपार समृद्धि और सफलता मिल सकती है।

4 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Nov 17, 2025

Lucky God According to Birth Date

Lucky God According to Birth Date

Lucky God According to Birth Date : वैदिक ज्योतिष में अपनी जन्मतिथि से अपने इष्ट देवता को जानना हमेशा दिलचस्प रहा है। जो लोग नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि इष्ट देवता वह देवता हैं जिनसे हम स्वाभाविक रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं। इन्हें हमारी आंतरिक शक्तियों, आध्यात्मिक प्राथमिकताओं और जीवन पथ को प्रभावित करने वाली एक मार्गदर्शक शक्ति माना जाता है। जहाँ पुरानी परंपरा किसी के इष्ट देवता को वंश या अंतर्ज्ञान से जोड़ती है, वहीं कई ज्योतिषी और अंकशास्त्री इसे आपकी जन्मतिथि के एकल अंक से जोड़ते हैं। 1 से 9 तक हर अंक एक ग्रह से, और हर ग्रह एक खास देवता से जुड़ा है। इसी आधार पर आप जान सकते हैं कि कौन सा देवता आपके स्वभाव और जीवन के सबसे करीब है। आइए, सीधे-सीधे हर जन्मतिथि के अनुसार इष्ट देवता जानते हैं।

अंक 1 - भगवान सूर्य या भगवान राम (1, 10, 19, 28 को जन्में लोग)

1, 10, 19 और 28 को जन्मे लोग सूर्य के प्रभाव में होते हैं। इस अंक के जातक स्वाभाविक रूप से नेता, स्वतंत्र विचारक और अक्सर ज़िम्मेदारी की भावना रखने वाले होते हैं। भगवान शिव, भगवान सूर्य, या भगवान राम आपके इष्ट देवता के रूप में आपको आंतरिक शक्ति और दृढ़ संकल्प प्रदान करते हैं। ये देवता आपको नकारात्मक परिस्थितियों पर विजय पाने और चुनौतीपूर्ण समय में चमकने की क्षमता प्रदान करते हैं। सुझाव: अनुशासन का अभ्यास करें और आप अजेय रहेंगे।

अंक 2 – भगवान शिव, भगवान चंद्र (2, 11, 20, 29 को जन्मे लोग)

यदि आपकी जन्म तिथि किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 है, तो आप चंद्रमा से प्रभावित हैं। आपका स्वभाव कोमल लेकिन शक्तिशाली है। भगवान शिव को अक्सर चंद्र ऊर्जा से जोड़ा जाता है, जो शांति और भावनात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। इस तिथि को जन्मे लोग सहानुभूतिपूर्ण, कलात्मक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं।

अंक 3 – भगवान विष्णु (3, 12, 21, 30 को जन्मे लोग)

किसी भी महीने की 3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग गुरु की पवित्र ऊर्जा धारण करते हैं। भगवान विष्णु, जिन्हें पालनहार माना जाता है, आपके मार्गदर्शक देवता बन जाते हैं। भगवान आपके जीवन पथ को स्थिर करने के लिए ज़िम्मेदार हैं और धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस अंक वाले लोग अक्सर शिक्षण, ज्ञान, प्रशासन और आध्यात्मिक गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं।

अंक 4 – देवी सरस्वती, देवी दुर्गा (4, 13, 22, 31 को जन्मे लोग)

अंक 4 राहु की ऊर्जा से जुड़ा है। यह छाया ग्रह कर्म संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर व्यक्ति के जीवन में बाधाओं को दूर करने या उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, और इसीलिए देवी सरस्वती और देवी दुर्गा, जो बाधाओं को दूर करने वाली और शक्ति प्रदान करने वाली हैं, को आदर्श संतुलनकारी देवता माना जाता है।

अंक 5 – भगवान कृष्ण (5, 14, 23 को जन्मे लोग)

इन तिथियों में जन्मे लोग कृष्ण के चंचल स्वभाव से जुड़ते हैं। ये लोग रचनात्मक, आकर्षक होते हैं और स्वतंत्रता व ज्ञान के प्रेमी होते हैं। आप राधा कृष्ण से संबंधित भजन/कीर्तन गा सकते हैं या सुन सकते हैं।

अंक 6 – वामन देव, शुक्र देव, भगवान कृष्ण (6, 15, 24 को जन्मे लोग)

किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग शुक्र की ऊर्जा से जुड़े होते हैं, जो वामन देव, शुक्र देव या भगवान कृष्ण से जुड़ी होती है। इन देवताओं को समृद्धि, रचनात्मकता और ज्ञान का देवता माना जाता है। इन तिथियों में जन्मे लोग आकर्षक, कलात्मक और सुंदरता की ओर आकर्षित होते हैं।

अंक 7 – भगवान गणेश, भगवान नरसिंह (7, 16, 25 को जन्मे लोग)

ग्रह प्रभाव: केतु (छाया ग्रह) किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जन्म लेने वाले लोग केतु की ऊर्जा से जुड़े होते हैं। यह मोक्ष और अंतर्ज्ञान से जुड़ा एक छाया ग्रह है। इन गुणों का प्रतिनिधित्व भगवान गणेश और भगवान नरसिंह, जो भगवान विष्णु के अवतारों में से एक हैं, करते हैं। 7 तारीख को जन्म लेने वाले लोग विचारक, रचनात्मक और आध्यात्मिक रूप से प्रतिभाशाली होते हैं।

अंक 8 – भगवान शनि (8, 17, 26 को जन्मे लोग)

किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जन्म लेने वाले लोग शनि की कर्म ऊर्जा धारण करते हैं। शनि धैर्य और कड़ी मेहनत सिखाता है। इस अंक वाले लोग अक्सर धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्थायी सफलता प्राप्त करते हैं।
सुझाव: शनिवार को शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें।

अंक 9 – भगवान हनुमान (9, 18, 27 को जन्मे लोग)

ग्रह प्रभाव: मंगल (मंगल) अंक 9 में उग्र मंगल ग्रह की ऊर्जा होती है और भगवान हनुमान हर उस चीज से जुड़े हैं जो उग्र, शुद्ध और शक्तिशाली है। 9 तारीख को जन्मे लोग साहसी, भावुक और सुरक्षात्मक होते हैं, लेकिन उन्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की जरूरत होती है और यहीं पर भगवान हनुमान का मार्गदर्शन काम आता है।
सुझाव: मंगलवार को घी का दीया जलाएँ।

ये भी पढ़ें

West Direction Shops Vastu Tips : क्या पश्चिममुखी दुकान शुभ होती है? वास्तु शास्त्र के 5 अचूक उपाय बढ़ा सकते है ग्राहकों की भीड़ और आर्थिक लाभ
वास्तु टिप्स
West Direction Shops Vastu Tips

