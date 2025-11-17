West Direction Shops Vastu Tips : क्या पश्चिममुखी दुकान शुभ होती है? वास्तु शास्त्र के 5 अचूक उपाय बढ़ा सकते है ग्राहकों की भीड़ और आर्थिक लाभ

West Direction Shops Vastu Tips : पश्चिममुखी दुकान? इन 5 वास्तु टिप्स से बदलें अपनी किस्मत (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
West Direction Shops Vastu Tips :वास्तु शास्त्र, घरों, दुकानों और कार्यालयों को पांच प्रमुख तत्वों: पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश और जल के अनुरूप डिजाइन करने का एक प्राचीन तरीका है। पश्चिममुखी दुकानों के लिए वास्तु शास्त्र के सिद्धांत अधिक ग्राहकों को आकर्षित करते हैं और अच्छे आर्थिक लाभ की ओर ले जाते हैं।
अपनी दुकान की सही दिशा जानने के लिए, आप इन आसान स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:
स्टेप 1: एक कंपास लें और अपनी दुकान के प्रवेश द्वार पर खड़े हो जाएं।
स्टेप 2: 'उत्तर' दिशा देखें।
स्टेप 3: इसके बाद, सड़क की ओर देखें और देखें कि आपका कंपास किस दिशा में है।
वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार, पश्चिममुखी दुकान आरामदायक होती है। दुकानदारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डेस्क/कमरे/केबिन दुकान के पश्चिम दिशा में रखें। यह व्यापार और वाणिज्य से जुड़ी दुकानों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि लाभप्रदता उनके अस्तित्व की कुंजी है।
दुकान का प्रवेश द्वार उत्तर-पश्चिम दिशा में होना चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने के लिए प्रवेश द्वार को आकर्षक ढंग से डिज़ाइन करना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि प्रवेश द्वार बाधाओं से मुक्त और अच्छी तरह से प्रकाशित हो।
आर्थिक समृद्धि के लिए, दुकान के उत्तर-पश्चिम भाग में कैश काउंटर रखने पर विचार करें। कैश काउंटर को अच्छी तरह से बनाए रखें और अव्यवस्था मुक्त रखें। हालांकि, इसे उत्तर-पूर्व या दक्षिण-पश्चिम कोने में न रखें।
ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी दुकान में सामान को सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करें। दुकान के दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम भाग को हमेशा पूरी तरह से अव्यवस्थित न रखें। साथ ही, भारी सामान दुकान के दक्षिणी या पश्चिमी भाग में रखना चाहिए।
मालिक या दुकानदार को दक्षिण या पश्चिम दिशा में बैठना चाहिए, और दुकानदार की मेज दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। प्रवेश द्वार की ओर पीठ करके न बैठें, क्योंकि इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है।
आंतरिक साज-सज्जा के लिए हमेशा चमकीले और आकर्षक रंगों का प्रयोग करें, खासकर दुकान के पश्चिमी भाग में। पश्चिममुखी दुकान में आप ग्रे, सफेद, हल्का नीला, हरा आदि कुछ सकारात्मक रंगों का उपयोग कर सकते हैं। पश्चिम दिशा में गहरे रंगों का प्रयोग न करें।
बड़ी खबरेंView All
वास्तु टिप्स
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग