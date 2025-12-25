Aaj Ka Tarot Rashifal 26 December 2025 :  26 दिसंबर को इन 5 राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा, जानें मेष से मीन तक का पूरा हाल

Aaj Ka Tarot Rashifal 26 December 2025 : टैरो राशिफल 26 दिसंबर 2025 के अनुसार आज पौष मास का 21वां दिन और शुक्रवार है, जो माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। आज सूर्य धनु राशि में स्थित रहेंगे, जबकि चंद्रमा कुंभ से मीन राशि में गोचर करेंगे। टैरो कार्ड्स आज करियर, व्यापार, धन, निवेश और पारिवारिक जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का टैरो भविष्यफल और समझें आपके लिए कौन से अवसर और सावधानियां जरूरी हैं। (Today Horoscope Tarot card Predictions)