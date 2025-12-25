Aaj Ka Tarot Rashifal 26 December 2025 :  26 दिसंबर को इन 5 राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा, जानें मेष से मीन तक का पूरा हाल

Aaj Ka Tarot Rashifal 26 December 2025 : टैरो राशिफल 26 दिसंबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Aaj Ka Tarot Rashifal 26 December 2025 : टैरो राशिफल 26 दिसंबर 2025 के अनुसार आज पौष मास का 21वां दिन और शुक्रवार है, जो माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। आज सूर्य धनु राशि में स्थित रहेंगे, जबकि चंद्रमा कुंभ से मीन राशि में गोचर करेंगे। टैरो कार्ड्स आज करियर, व्यापार, धन, निवेश और पारिवारिक जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का टैरो भविष्यफल और समझें आपके लिए कौन से अवसर और सावधानियां जरूरी हैं। (Today Horoscope Tarot card Predictions)
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि वालों को आज अपने काम को गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए। सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। नौकरी में बदलाव भी हो सकता है। पिता का सम्मान करें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि वालों के मन में व्यापार को लेकर संशय रहेगा। अपने मन को स्थिर रखें और आत्मविश्वास से काम लें। आज कमाई अच्छी होगी, लेकिन निवेश के लिए दिन अच्छा नहीं है। गलत फैसले लेने से बचें।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि वालों के सभी दुश्मन आज परास्त होंगे। कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिल सकती है। काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें। ज्यादा पैसा कमाने के लालच में गलत काम न करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है।
टैरो कार्ड्स के अनुसार, कर्क राशि वाले आज अपनी रुचि के कामों पर ध्यान देंगे। अनुभवी लोगों से काम के बारे में सलाह लेंगे। इससे उनकी योजनाएं अच्छी तरह से पूरी होंगी। शेयर बाजार में निवेश फायदेमंद हो सकता है। खर्चे नियंत्रण में रहेंगे।
टैरो कार्ड्स के अनुसार, सिंह राशिवालों का व्यवसाय थोड़ा धीमा रहेगा। काम करने के तरीके में बदलाव करें और नई योजनाएं बनाएं। पारिवारिक तनाव को काम पर हावी न होने दें। मार्केटिंग पर ध्यान दें। पैसे के मामलों में सावधान रहें। अनजान लोगों से लेन-देन न करें।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि वालों को आज लोगों से मिलने-जुलने और नए संपर्क बनाने पर ध्यान देना चाहिए। आत्मविश्वास से काम करते रहें। प्रोजेक्ट जल्द ही पूरा हो सकता है। पैसों के मामले में दिन अच्छा है। लेकिन खर्च करते समय ध्यान रखें।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि वाले अपने पारिवारिक व्यवसाय में रिश्तेदारों की मदद से काम पूरा करेंगे। जमीन-जायदाद के मामलों पर परिवार के साथ बातचीत हो सकती है। पैसों के मामले में समय अच्छा है। धन-दौलत बढ़ेगी।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों को किसी भी विवाद में पड़ने से बचना चाहिए। गुस्से में आकर कोई भी फैसला न लें। जरूरी कागजात संभाल कर रखें। पैसों के मामले में दिन अच्छा है। सोच-समझकर निवेश करें तो फायदा होगा।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि वालों को ज्यादा आत्मविश्वास से बचना चाहिए। कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा। काम में फायदे के नए मौके मिलेंगे, जिन्हें मेहनत से हासिल कर सकते हैं। पैसे के मामले में फायदा होगा, लेकिन खर्च करते समय भविष्य के बारे में सोचें।
टैरो कार्ड्स बता के अनुसार, आज मकर राशि वाले अपनी मेहनत पर भरोसा रखेंगे और मुश्किल परिस्थितियों को भी आसान बना लेंगे। सामाजिक कामों में समय बिताएंगे, जिससे नए संपर्क बनेंगे। पैसे से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी और फायदे के मौके मिलेंगे।
टैरो कार्ड्स के मुताबिक आज कुंभ राशि वालों को व्यवस्थित तरीके से काम करने से अच्छी सफलता मिलेगी। अनजान लोगों पर पैसे के मामलों में भरोसा न करें। धोखा हो सकता है। परिवार के लोगों के स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज मीन राशि वालों के लिए दिन शुभ है। बड़ों के आशीर्वाद से सभी काम आसानी से पूरे होंगे। जल्द ही तरक्की मिल सकती है। पैसों के मामले में दिन बहुत अच्छा है। शेयर बाजार में निवेश फायदेमंद रहेगा। आध्यात्मिकता में रुचि रहेगी।
